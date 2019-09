Google, 'Play Pass'in Yakında Hizmete Gireceğini Duyurdu 

Google, Google Play Store'da bulunan Android uygulamaları ve oyunları için abonelik hizmeti olabilecek gizemli yeni teklifi Play Pass'a kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yeni hizmete dair ilk ipuçları geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı ancak Apple Arcade’in Mart ayında duyurulmasından sonra Google’ın hizmeti unutulmaya başlanmıştı.

Google Pazartesi günü attığı bir tweet ile "Neredeyse zamanı, Google Play Pass yakında geliyor." ifadelerine yer verdi ve bir giriş ya da çekiliş biletine benzeyen bir GIF paylaştı. Android Police’in, Google’ın yeni hizmetini test etmeye başladığını ve servisin aylık 5 dolarlık ücret ile kullanılacağını söylemesinin üzerinden yaklaşık 1 ay geçtikten sonra Google bu tweet’i paylaştı. Söylentilere göre Stardew Valley ve Marvel Pinball adlı oyunlar, söz konusu abonelik servisinde sunulacak oyunlar arasında yer alıyor.

It’s almost time ⏲️ Google Play Pass is coming soon. pic.twitter.com/vTbNmRehLm