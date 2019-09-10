Google, 'Play Pass'in Yakında Hizmete Gireceğini Duyurdu 

Google, Google Play Store'da bulunan Android uygulamaları ve oyunları için abonelik hizmeti olabilecek gizemli yeni teklifi Play Pass'a kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yeni hizmete dair ilk ipuçları geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı ancak Apple Arcade’in Mart ayında duyurulmasından sonra Google’ın hizmeti unutulmaya başlanmıştı.

Google Pazartesi günü attığı bir tweet ile "Neredeyse zamanı, Google Play Pass yakında geliyor." ifadelerine yer verdi ve bir giriş ya da çekiliş biletine benzeyen bir GIF paylaştı. Android Police’in, Google’ın yeni hizmetini test etmeye başladığını ve servisin aylık 5 dolarlık ücret ile kullanılacağını söylemesinin üzerinden yaklaşık 1 ay geçtikten sonra Google bu tweet’i paylaştı. Söylentilere göre Stardew Valley ve Marvel Pinball adlı oyunlar, söz konusu abonelik servisinde sunulacak oyunlar arasında yer alıyor.

It’s almost time ⏲️ Google Play Pass is coming soon. pic.twitter.com/vTbNmRehLm — Google Play (@GooglePlay) 9 Eylül 2019

Apple da Mart ayında kendi oyun abonelik servisi Apple Arcade’i, Apple Card, TV Plus, News Plus ve çok daha fazlasıyla birlikte duyurmuştu. App Store’un bir uzantısı şeklinde hizmet veren Apple Arcade 100’den fazla yeni, özel oyun içerecek.

Apple, yeni hizmetinin bu sonbaharda 150’den fazla ülkede başlatılacağını ve şu anda geliştiricilerle birlikte üzerinde çalıştığı 100’den fazla yeni ve özel oyunun sunulacağını açıkladı.

Ancak Apple, abonelik servisinin ücreti konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Google da yukarıdaki paylaşımı dışında şimdilik yeni hizmetiyle ilgili başka bir açıklama yapmadı.