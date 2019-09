Google Play Pass Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Uzun zamandır merakla beklenen Google Play Pass sonunda tanıtıldı. Google, Apple Arcade rakibi abonelik hizmeti olan Google Play Pass'i duyurdu. Gelin hep beraber Google Play Pass'in neler sunduğuna ve fiyatına yakından bakalım.

Google Play Pass ile beraber yüzlerce premium uygulama ve oyuna erişim sağlanılabilecek. Apple Arcade'e çok benzeyen Google Play Pass hizmetinde 350' den fazla uygulama ve oyun bulunmakta.

Google Play Pass'de bulunan oyunlar ve uygulamalar, reklam içermemekte ve oyun içi satın alım gerektirmemekte. Google Play Pass'de Apple Arcade'den farklı olarak Facetune ve AccuWeather gibi premium üretkenlik ve eğlence uygulamaları da yer almakta.

Google, abonelik hizmetine her ay yeni uygulamaların ve oyunların ekleneceğini açıkladı. Google Play Pass'de Stardew Valley, Star Wars: Knights of the Old Republic, Terraria, ve Monument Valley 2 başta olmak üzere pek çok popüler oyun bulunmakta.

Google Play Pass Fiyatı

Kullanıcılar aylık 4.99 dolar karşılığında Google Play Pass servisini kullanabilecek. Google kullanıcılara Google Play Pass hizmetini deneyimleyebilmesi için 10 günlük ücretsiz deneme sürümü sunacak.

Google Play Pass servisi şu anda sadece ABD'de hizmet vermekte. ABD'deki kullanıcılar Google Play Pass servisini sınırlı süreliğine bir yıl boyunca aylık 1.99 dolardan kullanabilmekte. Google Play Pass'in ülkemizde ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor.