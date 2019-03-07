Google Play, Reklam İzleyen Oyun Severleri Ödüllendiriyor

Eğer herhangi bir mobil oyun oynadıysanız, oyunda daha yüksek seviyelere ulaşabilmek ya da oyun içi öğeleri satın alabilmek için ödeme yapmanız gerektiğini muhtemelen görmüşsünüzdür. Ya da size vereceği oyun içi öğeleri karşılığında herhangi bir para istemeyen fakat belirli reklamları izlemenizi isteyen bir diğer seçenekle de karşılaşmışsınızdır.

Google Play, bugün Rewarded Products (Ödüllü Ürünler) adlı yeni bir özellik başlattı. Android geliştiricilerin, reklam izlemek gibi 'paraya dönüştürülebilen eylemler' karşılığında oyun severlere ücretsiz oyun içi öğeleri sunmasının, Google Play’in yeni özelliğiyle daha da kolaylaştığını söyleyebiliriz.

Oyun severler oyun içi öğeler için gerçek para harcamak istemediğinde, geliştiricilerin başvurduğu en genel yöntemlerden birisi oyunculara reklam izletmektir. Ancak artık resmi bir Google teklifi olarak Ödüllü Ürünler, geliştiriciler için bu yöntemi çok daha kolay bir hale getiriyor.

Bunun aynı zamanda, Google’ın benzer üçüncü parti uygulamalara karşı mücadele etme yöntemi olduğu da söylenebilir. Ödüllü Ürünler özelliği şu anda beta sürümünde ve Google Play Fatura Kütüphanesi ya da Android Arayüz Tanımları Kütüphanesi (AIDL) kullanılarak herhangi bir uygulamaya eklenebiliyor.

Bu da demek oluyor ki, oyun severler mobil oyun oynarken bundan sonra muhtemelen daha fazla 'paraya dönüştürülebilen eylem' sergilemek zorunda kalacak. Kısacası mobil oyun oynarken daha fazla reklam izlememiz istenecek. Ödüllü Ürünler özelliği şimdilik sadece reklam videolarının izlenmesini destekliyor.

Aslında karşılığında ücretsiz oyun içi öğeleri kazanılsa bile birçok kişi reklam videoları izlemek istemeyebilir. Ancak mobil uygulama mağazası gelirlerinin 2020 yılında 71,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildiği için, mobil oyun geliştiricileri bu durumu pek umursamıyor ve sadece kendi kazançlarına odaklanıyor.