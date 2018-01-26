Google Play Store 2017'de App Store'a Fark Attı

Yıllık raporlarda her zaman Play Store'dan daha iyi konumda olan App Store, geçtiğimiz yıl koltuğunu Google'a kaptırdı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Play Store'a 19 milyar yeni uygulama eklenirken bunu App Store'a oranladığımızda yüzde 145 fark olduğu görülebiliyor. Yani Play Store, 2017'nin son çeyreğinde rekor kırmayı başarmış durumda.

App Annie tarafından hazırlanan rapor, Play Store'un liderliğini kanıtlar nitelikte. Güncellemeler ve tekrardan yüklemeler haricinde tam 19 milyar yeni uygulamaya ev sahipliği yapan Android marketi, yine de kazanç olarak App Store'un gerisinde kalmasıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde App Store üzerinden 11.5 milyar dolar harcanırken, Play Store'un kazancı ise bu rakamın neredeyse yarısı.

Ayrıca mobil uygulama konusunda gelişmekte olan ülkelerin Play Store'a yüzde 10'luk katkısının olduğu gözlerden kaçmıyor. Brezilya, Hindistan ve Endonezya gibi ülkeler bu pazarın içerisinde yer alıyorken Hindistan'ın ABD pazarından daha fazla indirme yapması da bu pazarların Google için çok önemli bir kaynak olduğunu gösteriyor.

Son olarak Play Store'daki en popüler kategorilerin Finans, Oyun ve Kişiselleştirme olduğu belirtildi. Ayrıca App Annie bu yılın ilk çeyreğinde de bu kategorilerin popüler olacağını ve Play Store'un kullanım oranlarının azalmayacağını ifade ediyor.