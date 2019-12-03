Google Play Store 2019 Yılının En Çok İndirilenleri Açıklandı

Google Play Store tarafından açılan anket ile birlikte 2019 yılının en iyileri belirlendi.

2019 Yılının En İyileri Açıklandı!

Play Store tarafından açılan anket temel olarak oyun, uygulama, film ve kitap olarak dört farklı kategoriyi kapsıyor. 11 Kasım tarihinde başlayan bu anket 25 Kasım tarihinde oylamaya kapatıldı ve şimdi sonuçlar bizlerle. Bununla birlikte ülkemizde kitap ve film kategorilerine yer verilmedi. Aşağıda paylaşacağımız listenin ülkemiz için geçerli olduğunu vurgulayalım.

Halk Oylaması - En İyi Uygulama: Oyna Kazan - Kazandıran Bilgi Yarışması

Halk Oylaması - En İyi Oyun: Call of Duty: Mobile

En İyi Günlük Yardımcı Uygulaması: ActionDash: Dijital Denge ve Ekran Süresi Yardımcı

En İyi Kişisel Gelişim Uygulaması: Lokma - Yemek Tarifleri

En İyi Gizli Cevher: Big Bang AR

En Eğlenceli Uygulama: Ablo: Yeni insanlarla tanış ve dünyayı keşfet

En Rekabetçi Oyun: Brawl Stars

En İyi Bağımsız Oyun: Ailment

En Eğlenceli Oyun: Angry Birds Dream Blast

En Yenilikçi Oyun: Archero