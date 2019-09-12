Google Play Store'a Karanlık Mod Geliyor

Android uygulama mağazası olan Google Play Store'a kullanıcıların uzun zamandır beklediği karanlık mod desteği nihayet geliyor. Geçtiğimiz günlerde Gmail'e karanlık mod desteğinin geleceği bilgisi ortaya çıkmıştı bugün ise Google Play'e karanlık mod desteği geleceği bilgisi sızdırıldı.

Google Play Store'a gelecek olan karanlık mod desteği XDA Developers tarafından sızdırıldı. XDA Developers'ın yayınladığı görüntülere göre, Google Play Store'un karanlık modunda sadece siyah ve gri tonları renkler hakim olacak.

XDA Developers'ın yayınladığı ekran görüntülerinde kullanılan cihaz Android 10 işletim sistemine ve Google Play Store'un 16.6.25 sürümüne sahip. XDA cihazın, Google Pixel 2 XL olduğunu söyledi.

Android kullanıcılarının çok uzun süredir beklediği karanlık mod özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı hakkında ne yazık ki bir bilgi bulunmamakta. Sızıntılara göre, karanlık mod özelliği çok kısa bir süre içerisinde kademeli olarak yayına alınacak.

Google Play Store'a gelmesi beklenen karanlık mod özelliği hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!