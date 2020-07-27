Google Play Store Arama Filtreleme Dönemi Başlıyor

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan Google Play Store arama filtreleme özelliği artık tüm kullanıcılar için hazır. Google Play Store arama filtrelemesi sayesinde Android kullanıcıları aramalarda görmek istemedikleri uygulamaları göz ardı edebilecek.

Google Play Store Arama Filtreleme nasıl kullanılır?

Google Play Store arama filtreleme özelliği arama sonuçlarında ortaya çıkan uygulama sayısını azaltmanıza olanak tanıyor. Örneğin; belirli sayıda yıldıza sahip uygulamaları filtreleyebilir veya bir uygulama türü bulmak için sorgunuzu kısıtlayabilirsiniz.

Play Store için arama filtreleme özelliğinde filtrelemeye dahil olan seçenekler, arama çubuğunun altında anahtar kelime önerilerine benzer şekilde görünüyor.

Play Store'un yeni özelliği yalnızca belirli pazarlarda piyasaya sürülmüştü. Bugün AndroidPolice artık Google Play Store arama filtrelerini daha fazla bölgeye ve pazara geldiğini belirtti ancak ne yazık ki bunun sunucu tabanlı bir güncelleme olduğu ve bundan dolayı bölge bölge yayılması bekleniyor.

Play Store arama filtreleme seçenekleri; 4.0 veya daha yüksek derecelendirmeye sahip uygulamaları, Editör Seçimi olarak seçilenleri, Premium uygulamaları veya yeni uygulamaları filtrelemenizi sağlıyor. Apple Music, Netflix ve Spotify gibi bir marka adını ararsanız herhangi filtre görmeyeceğinizi de belirtelim.