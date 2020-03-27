Google Play Store "Arama Sonuçları" Değiştirildi

Google Play Store'da uygulama yüklemek oldukça kolaydır. Yalnızca Play Store’u açın, istediğiniz uygulamayı arayın ve Yükle'ye dokunun. Halihazırda 2.8 milyondan fazla uygulama barından bir yerde uygulama hakkında bilgi sahibi olmak pek kolay değil.

Ayrıca, aynı kategorideki farklı uygulamaları karşılaştırırken dikkate almak gereken kimi ayrıntılar bulunuyor. İlk olarak şüphesiz kullanıcı incelemeleri, indirme sayısı ve uygulamanın boyutu gibi detaylara bakmak gerekiyor. Şirket artık bu bilgileri doğrudan arama sonuçlarında gösteriyor.

Google Play Store değişti

Google'ın uygulama merkezinde arama sonuçları, önceden yalnızca geliştiricinin adını, uygulamanın derecelendirmesini ve fiyatını ortaya koyuyordu. Ancak bu değişti. Uygulama boyutu ve indirme sayısı da artık görülebilecek detaylar arasında.

Daha önce yüklediğiniz uygulamaların altında da bundan sonra ‘Yüklü’ veya ‘Güncelle’ gibi ifadeler yer alacak. Kayda değer bir yenilik olmamasına rağmen, kullanıcı deneyimine katkı sağlayan bu değişiklik, uygulamaların çok daha şeffaf olmasına destek verecek.

Bu değişiklik şimdilik kademe kademe kullanıcılara sunulacak. Sizce Google Play Store ile ilgili yapılan bu değişiklik olumlu sonuçlar doğuracak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.