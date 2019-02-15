Google Play Store'da Verilerinizi Çalabilen Bir Uygulama Bulundu

Dünyaca ünlü siber güvenlik şirketi Eset, Google Play Store'da bulunan ilk Android Clipper zararlı yazılımını tespit etti. Kripto para cüzdanlarını hedef alan sahte uygulama, telefonunuzun kopyalama panosuna erişerek kripto para transferi sırasında paranın gideceği adresi değiştirebiliyor.

Clipper yazılımı, dijital sistemlerde Clipboard olarak tanımlanan kopyalama panosundan bilgi çalma eylemi gerçekleştirmekte. Bu eylem, daha önce Windows sistemlerinde ve şüpheli Android uygulama mağazalarında görülmüştü. Google Play Store'da ilk defa görüntülenen zararlı uygulama, kullanıcılara güvenlik konusunda endişe yarattı.

Verilerinizi çalabilen uygulama ESET’in zararlı mobil uygulamalar konusundaki uzman araştırmacısı Lukas Stefanko tarafından tespit edildi. Stefanko’ya göre Clipper zararlısı, doğrudan kripto para alışverişi yapan dolayısıyla da kripto para cüzdanına sahip kişileri hedefliyor. Özellikle de Ethereum’a yönelen kişileri.

Uygulama Mağazadan Kaldırıldı!

ESET’in "Android/Clipper.C" olarak etiketlediği zararlı uygulama, 1 Şubat 2019'da resmi Android mağazasında tanıtıldıktan kısa bir süre sonra tespit edildi. Söz konusu bulgu, Google Play güvenlik ekibine iletildi ve ekip uygulamayı mağazadan kaldırdı. Bu tehlikeli zararlı yazılım biçimi, ilk olarak 2017 yılında Windows platformu üzerinde yayılmaya başladı ve ilk kez 2018'in yaz aylarında şüpheli Android uygulama mağazalarında görüldü. Şubat 2019'da ise ilk kez resmi Android uygulama mağazası Google Play'de tespit edildi.