Google Play Store’daki 2 Binden Fazla Uygulama Tehlikeliymiş!

İki yıl süren bir çalışma sonucunda, Google Play Store’da yer alan 2.040 adet uygulamanın bir şekilde zararlı olduğu tespit edildi. Sidney Üniversitesi ve CSIRO’nun Data61 raporuna göre, bu uygulamalardan bazıları şüpheli miktarda çok izin isterken, bazıları da gerçekten kötü amaçlı yazılımlarla dolu.

Araştırma boyunca Google Play Store’daki yaklaşık 1 milyon uygulama incelenirken, kötü amaçlı yazılım içermeyen fakat yine de kendisiyle alakalı olmayan alanlarda izinler isteyen çok sayıda sahte uygulama bulundu. Bunlardan bazılarını duymuş olabilirsiniz, örneğin Hill Climb Racing ya da Temple Run gibi.

Araştırmacılar, 1 milyon uygulamanın tamamını işlemek için sinir ağlarını ve makine öğrenim metodunu kullandılar. Algoritma, uygulama mağazasındaki en popüler 10.000 uygulamaya benzeyen metin açıklamalarını ve görsel olarak benzeyen simgeleri arayacak şekilde ayarlandı. Sonuçta algoritma 49.608 adet potansiyel tehlike buldu.

VirusTotal kullanılarak uygulamaların yaklaşık 7,246'sı kötü amaçlı olarak işaretlenirken, 2,040'ının da sahte ve yüksek riskli uygulamalar olduğu belirlendi. Ayrıca, uygulamaların 1.565’i en az beş adet hassas izin isterken, 1.407’si de cihazlara üçüncü parti reklam kütüphaneleri yerleştiriyordu.

İncelenen uygulamalar çoktan kaldırıldı ve Google ekibi, reddedilen başvuruların sayısının geçen yıl %55'ten fazla arttığını ve uygulamaların askıya alınma oranının da %66'ya yükseldiğini bildirdi.