Google Play Store'daki Cinsel Reklamlı Uygulamalar Silindi

Geçtiğimiz günlerde Check Point isimli güvenlik şirketi tarafından yayınlanan bir raporda, Play Store üzerinde 60'dan fazla cinsel içerikli reklam barındıran uygulama olduğu belirtilmişti. Google da rapora kulak verdi ve Play Store'daki 60 oyunu sildi.

1 milyondan fazla indirilmiş olan pek çok oyuna acımayan Google, çocuklara ve gençlere uygun olmayan türde reklam bulunduran ve genellikle virüslü olan bu oyunları yasaklama kararı aldı. Five Nights, Survival Craft ve Disney Pixar'in meşhur karakteri McQueen'in Car Racing Game oyununu Play Store'dan silen Google, yaptığı açıklamada "Play Store'dan bu tür uygulamaları kaldırdık ve bunları yükleyen kullanıcılara uyarı gönderdik." dedi.

Cinsel reklam barındıran uygulamalardan bazılarında telefona virüs bulaştığı belirtilirken sahte antivirüs uygulamalarıyla sahte uyarılar gönderildiği dile getirildi. Ayrıca bazı uygulamalarda da sahte anketler ile kullanıcıların telefon numarasının almaya çalışıldığı ifade edildi.

Google'ın bir süre önce Play Store için çıkardığı Google Play Protect adlı bir güvenlik özelliği bulunuyor. Ayrıca yabancı kaynaklarda belirtilenlere göre, Play Store'da yaşa uygun olarak gelecek Family bölümü olacak ve burada ilgi çeken uygulamalar indirilecek.

Hangi uygulamaların silindiğini görmek istiyorsanız buraya tıklamanız yeterli.