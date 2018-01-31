Google Play Store'dan 700 Bin Uygulama Kaldırıldı

2017 yılında büyük bir başarı yakalayan ve kullanım olarak App Store'a fark atan Play Store, geçtiğimiz yıl pek çok kötü amaçlı uygulamaya ev sahipliği yaptı. Konu hakkında Google tarafından gelen açıklamada geçtiğimiz yıl tam 700 bin uygulama kaldırıldığı ve yüzde 99'luk başarı sağlandığı ifade edildi.

2016 yılına göre Play Store'dan yüzde 70 oranında daha fazla uygulamayı silen Google, kaldırılan 700 bin uygulamayı kullanıcılara zarar vermeden kaldırmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca kötü amaçlı bulunan uygulamaların yüzde 99'unu kullanıcılar indirmeden silmeyi başaran ABD'li şirket, çok sayıda uygulamanın kaldırılmasında yapay zekanın yardımı olduğu dile getirildi.

Popüler uygulamaları taklit eden veya sadece içerisinde virüs barındıran 250 bin uygulamanın kaldırıldığını ve geliştiricilerinin hesaplarını bloke ettiklerini kaydeden Google, uygunsuz içeriğe sahip on binlerce uygulamanın da gözünün yaşına bakmadı. Ayrıca kullanıcıların geçtiğimiz yıl, 2016'ya kıyasla bu uygulamalardan daha az etkilendiği açıklandı.

Google'ın her yıl yeni önlemler alması ve kullanıcıları için endişe duyması gerçekten güzel bir şirket politikası. Ancak markete uygulama yükleme konusunda Apple'a göre daha düşük güvenlik önlemlerine sahip olan Google, haliyle her yılın sonunda böyle bir rapor sunmaktan kaçamıyor.

Kötü amaçlı uygulamalardan etkilenen kullanıcılarıyla ilgili detay vermeyi tercih etmeyen şirketin, bu kullanıcılara güvenlik önlemleriyle ilgili bilgilendirme yaptığı ifade edildi.