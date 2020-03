Google Play Store için Müjdeli Haber

Kullanıcılar tarafından uzun süredir merakla beklenen özellik nihayet geldi. Android uygulama mağazası olan Google Play Store artık göz yormayacak.

Google Play'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada karanlık mod özelliğinin tüm kullanıcıların kullanıma sunulduğu söylendi. Google Play Store'da karanlık modu aktif etmeniz için yapmanız gerekenler oldukça basit. Ayarlar kısmından "Tema" alanına gelmeniz ve bu alandan karanlık modu seçmeniz yeterli.

Karanlık mod sayesinde hem gözleriniz çok fazla yorulmaz iken hem de cihazınızın bataryası daha geç bitmekte. Karanlık mod ile birlikte geceleri ekran gözünüzü almamakta. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp da karanlık modu tüm kullanıcıların kullanımına sunmuştu ve kullanıcılar rahat bir nefes almıştı.

Google Play Store'da karanlık modun nasıl göründüğünü hemen aşağıda yer alan videodan izleyebilirsiniz.

📢📢 #DarkTheme on Google Play is now available on any @Android device! Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd