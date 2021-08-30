Google'ın Dudak Uçuklatan Play Store Kazancı Ortaya Çıktı!

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın dudak uçuklatan miktardaki Play Store kazancı belli oldu. 2019 yılına ait gelir raporu, şirketin finansal raporuna da ayrıntılı bir bakış fırsatı sağladı.

Peki, Google 2019 yılında Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazası olan Play Store'dan ne kadar gelir elde etti?

Google'ın 2019 Yılındaki Play Store Kazancı Ne Kadar?

Utah ve diğer 36 Amerika Birleşik Devletleri eyalet ve bölge başsavcısı tarafından yazılım devine açılan uygulama mağazası ile ilgili antitröst davasındaki bir dosya, şirketin 2019'da sadece Play Store'dan 11,2 milyar dolar gelir elde ettiğini gün yüzüne çıkardı.

Sağlanan bilgiler neticesinde şirketin 2019 yılındaki brüt kârının 8,5 milyar dolar, faaliyet kârının 7 milyar dolar olduğu ve şirketin kâr marjının %62'nin üzerine çıktığı öğrenildi.

Kazanç raporuna uygulama satışı, uygulama içi satın alma ve uygulama mağazası reklamlarının da dahil edildiği belirtildi. Google, Reuters'a yaptığı açıklamada söz konusu verilerin işlerini yanlış lanse etmek için kullanıldığını söyledi.

Bunlara ek olarak Google'ın tekel gücünü kötüye kullanıp kullanmadığı ile ilgili bir davanın da 2022'nin sonlarına doğru mümkün olabileceği ifade edildi. Google, üç aylık mali raporunda Play Store uygulamasından elde ettiği geliri diğer hizmetlerin gelirleri ile gruplandırıyor ve mağazanın reklam gelirini başka bir geniş kategorinin bir parçası olarak sunuyor.

Başsavcılar, mobil uygulama geliştiricisi Epic Games ve ayrı ayrı Google'a dava açan diğer uygulama geliştiricileri, uygulama içinde satılan her hizmet ya da abonelik için Google'ın kazancın %30'undan kesinti yaparak Play Store üzerinden devasa bir kâr elde ettiğini ileri sürüyor. Davacılar, Google'ın komisyon ücreti kesintisini keyfi olarak yüksek tuttuğunu ve uygulama geliştiricilerin kâr oranına zarar verdiğini savunuyor.

Şirket, Google'ın ödeme sistemlerine alternatifler olduğunu ileri sürse de geliştiriciler söz konusu alternatiflere çıkan yolların kapalı olduğunu ve bazen engellendiğini öne sürüyor. Davacılar, buna ek olarak Google'ın League of Legends gibi oyunların arkasındaki isim olan Riot Games gibi büyük geliştiricilere Play Store'dan ayrılmamaları için rekabete aykırı anlaşmalar götürdüğünü iddia ediyor.