Google Play Store Komisyon Ücreti Düşüyor: Tarih Verildi!

Google, Play Store komisyon ücreti ile ilgili büyük bir değişikliğe gidiyor. Şirket, gelecek yılın yani 2021 yılının ilk gününden itibaren aboneliklerden yapılan kesinti için geçerli olacak oranı açıklığa kavuşturdu.

Şirket şu anda büyük şirketlerden yüzde 30 komisyon ücreti alıyor. Bu, büyük şirketlerin abonelik gelirinde yüzde otuzluk bir kesinti olduğu anlamına geliyor ancak yeni yılla beraber söz konusu oranda da değişikliğe gidiliyor. Bu nedenle oranda yapılan düzenleme pek çok şirket ve uygulama geliştiricisi için büyük bir önem taşıyor.

Google Play Store Komisyon Ücreti 2022'de Ne Kadar Olacak?

Google tarafından aktarılan bilgilere göre komisyon ücreti kesintisi Ocak 2022'den itibaren yüzde 15 olacak. 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek olan yeni karar ile e-kitaplar ve müzik akış hizmetleri için söz konusu ücretin yüzde 10'a kadar düşeceği de belirtildi.

Bloomberg'den Mark Gurman, Twitter üzerinden paylaşmış olduğu bir tweette bu değişikliğin video oyunlarında para karşılığında alınan hizmet, ürün vb. için geçerli olmadığını belirtti. Bu, video oyunları için yapılan uygulama içi satın alma işlemlerindeki kesintilerin aynı şekilde devam edebileceğini gösteriyor.

Genel olarak bakılacak olursa şirketin yaptığı değişikliğin geliştiriciler açısından oldukça önemli olduğu söylenebilir. Google, değişikliğin yapılmasının ana nedeninin geliştiriciler olduğunu belirtse de kararın şirketin karşı karşıya olduğu antitröst davalarının ardından alınması, pek çok kişinin kafasında soru işaretinin oluşmasına neden oldu.

Sadece bu yıl içinde şirketin aleyhine açılan davaların büyük bir kısmı, Google'ın Android uygulama dağıtımını yasa dışı bir şekilde kontrol etmeye çalışmakla suçlanmasını içerdi. Örneğin şirket daha önce geliştiricilere uygulamalarını Play Store'da tutmaları için onlara ödeme yapmakla ve şirketlere özel anlaşmalar sunmakla suçlandı.

Bundan bir süre önce de Google'ın Epic Games'in satın alma gibi bir planının olduğu ileri sürülmüştü. Epic Games'in kurucusu ve CEO'su Tim Sweeney, yapmış olduğu açıklamada yazılım devinin Epic'i satın almak için pazarlık mı düşündüğü yoksa kurnazca bir devralma girişiminde bulunmak istediğinin belli olmadığını ifade etti.

Şirketin CEO'suTim Sweeney, yeni bir tweetinde Google'ın şirketi satın almak için Tencent ile bir anlaşma yapacak kadar ileri gittiğine işaret etti.