Google Play Store Logosu Güncellendi

Google Play logosunu en son 2016'da Filmler ve TV, Müzik ve Gazete gibi sistemleri hâlâ hizmet vermeye devam ediyorken değiştirmişti. 6 yıldan fazla bir süre sonra Google Play Store artık yeni logosuna kavuşuyor. Her şeyi üçgenlere yerleştiren 2016 tasarımından önce logonun daha fazla gölgesi vardı.

Bu yeni Google Play logosu hâlâ bir üçgen ancak köşelerin mevcut olana kıyasla nasıl daha yuvarlak olması dikkat çekiyor. Bu arada kullanılan 4 renk, Chrome'da da gördüğümüz yenilenen son Google renklerine göre ayarlanmış durumda.

Son zamanlarda şirketlerin logolarındaki sadelik amaçlı yenilikleri bir noktada günümüz trend'ine ayak uyduruyor olmalarını gösteriyor olsa da aslında bu değişiklikler sanıldığı kadar da büyük değiller.

Google Play Store Logosunun Ne Zaman Güncellediği Merak Konusu

Renklerin canlılığındaki farklılıklar dikkat çekerken, asıl dikkat çeken şey artık mavi üçgenin diğer üç üçgenden daha büyük olması. Şu anda bu logonun yalnızca düşük çözünürlüklü bir sürümü mevcut. Satıcı olarak hesabınıza kredi eklemek gibi bir Play Store işlemi yaptığınızda, hem GPay hem de Google Pay'de yeni logo ile karşınıza çıkıyor.

Logonun ne zaman güncellendiğine dair herhangi bir bilgi ya da gösterge ise bulunmuyor. İlginç olan ise yeni logonun, yeni tasarlanan Play Store uygulamasında veya doğrudan mağazanın web sitesinde yer almıyor olması.

Bu noktada Google'ın yeni Play Store logosunu ne zaman tanıtacağı bilinmiyor.

Peki siz yeni logo hakkında ne düşünüyorsunuz?