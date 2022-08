Google Play Store'un Önemli Sorunu Yeni Güncellemeyle Düzeltildi

Google, Ağustos 2022 için Google Play sistem güncellemesini duyurmasından kısa bir süre sonra birkaç kullanıcı Google Play sistem güncellemesinin "Güncellemeyi kontrol et" sayfasına erişilemez hâle getiren bir hata yaşadığını bildirdi. Google, Samsung, Xiaomi, Nothing ve Motorola gibi çeşitli üreticilerin Android'in farklı sürümlerini çalıştıran cihazlarını kapsayan raporlara göre bu sorun oldukça yaygındı.

Bir süredir devam eden sorunun farkında olan Google artık yeni bir Google Play Store güncellemesiyle bu sorunu çözmüş görünüyor.

Pixel cihazlarda Google Play sistem güncelleme seçeneği, cihaz ayarlarındaki Güvenlik merkezinin bir parçasıdır. Cihazınızın son Google Play sistem güncellemesini aldığı tarihi gösterir ve üzerine dokunulduğunda, "Güncelleme için son kontrol" saatini, mevcut Android sürümünü, Google Play sisteminin tarihini listeleyen bir "Güncellemeyi kontrol et" sayfası açılır. Diğer üreticilerin cihazlarında, Google Play sistem güncelleme seçeneği güvenlik ayarları altında listelenir.

Google Play Store v31.9.20-21 is rolling out, and it fixes checking for Google Play System Updates!



H/T @hirenvasani pic.twitter.com/0DXdcXq9C9