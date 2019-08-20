Google Play Store'un Tasarımı Değişiyor

Android uygulama mağazası olan Google Play Store'un tasarımı hakkında yeni görseller gelmeye başladı. Google Play Store çok yakında tamamen beyaz bir tasarıma bürünecek.

Son birkaç aydır test aşamasında olan Google Play Store'un yeni tasarımı belli oldu. Yeni tasarım Google'ın geçen yıl Android 9 Pie ile duyurduğu materyal tasarıma çok uygun.

Google Play Store'un yeni stili Google.com'un ana sayfasından ilham almakta. Google Play Store'un hali hazırdaki tasarımında yeşil renkte alanlar bulunmakta. Yeni tasarımda ise bu yeşil alanlar yerini beyaz renge bırakacak.

Hemen aşağıda bulunan görselden hali hazırda şu an kullanılmakta olan tasarımı ve çok yakında gelecek olan yeni tasarımı görebilirsiniz. Google Play Store'un yeni tasarımın Android Q'nun piyasaya sürülmesiyle birlikte kullanıma açılacağı söylenmekte.

Google Play Store'un Tasarımı Yenileniyor

Sol taraf yeni tasarım / Sağ taraf hali hazırdaki tasarım

Yeni tasarım ile birlikte uygulama ekranında da değişikliğe gidildi. Eskiden sağ tarafta bulunan uygulama yükleme butonu yeni tasarım ile birlikte tam ortaya konumlandırıldı.

Google, yeni tasarıma karanlık mod özelliğini de getirebilir. Yeni tasarım özellikle gece kullanımda gözü çok fazla yoracakmış gibi görünüyor. Şimdilik karanlık mod hakkında resmi bir bilgi yok. Ancak sızıntılara göre, karanlık mod Android Q ile birlikte duyurulacak.