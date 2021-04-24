Google Play Store Uygulama İndirme Hızı Uçacak!

Google Play Store uygulama indirme hızı, yeni gelecek özellik ile önemli ölçüde artış görecek. Google'ın resmi Android uygulama indirme mağazasından uygulama indiriyorsanız ve internet bağlantı kaliteniz yeterince iyi değilse yeni özelliği kullanarak uygulamayı daha kısa süre içinde indirebilirsiniz.

Google Play Store Uygulama İndirme Hızı İçin Büyük Yenilik

Android işletim sistemli akıllı telefon sahibi olan herkesin Android uygulaması indirmek için her zaman birden fazla seçeneği vardır fakat uygulama indirme süresi herkes için eşit olmayabilir. Özellik açısından daha zengin uygulamalar geliştirildikçe yeni bir uygulama indirmek ve başlatmak özellikle internet bağlantı kalitesi kötü ve özellik bakımından oldukça yetersiz bir akıllı telefon kullanırken büyük bir sorun olabilir.

Google, Android kullanıcılarının favori uygulamalarına daha hızlı ulaşmasını sağlamak için yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve özelliğin yakın bir zamanda Play Store kullanıcıları ile buluşturulması bekleniyor.

9to5Google'daki habere göre Play Store'un en son sürümünde uygulama yükleme işlemine optimizasyon geliyor. Google, uygulamaların daha hızlı indirilmesini sağlamak için kullanıcıların uygulamalarla ilk olarak nasıl etkileşim kurduğuna ilişkin verileri toplayacak ve yükleme sürecini daha hızlı hale getirmek için kullanıcılardan topladığı verileri kullanacak.

Yeni özellik kullanıma sunulduğunda Play Store'u açtığınızda Google'ın uygulama yükleme işlemini sizin yardımınızla optimize ettiğinize dair bir bildiri ile karşılaşacaksınızdır. Bu seçeneği devre dışı bırakmak için ayarlar sayfasını açın ve "Genel" bölümüne gidin. Bu bölümde uygulama yükleme optimizasyonunu devre dışı bırakıp etkinleştirebileceğiniz bir seçenek yer alacaktır.

Google yeni özelliği şu şekilde açıklıyor:

"Google, uygulama yükleme optimizasyonunu etkin hale getirdiğinizde bir uygulamayı kurduktan sonraki ilk açışınızda uygulamanın önce hangi bölümlerini kullandığınızı inceliyor. Bu işlem yeterince kişi tarafından yapıldıktan sonra Google uygulamayı herkes için daha hızlı yüklenen, açılan ve çalışan bir uygulama haline getiriyor."

Google Play Store uygulama indirme hızı arttırmak için geliştirilen özellik muhtemelen kullanıcıların en çok hangi bölümü kullandığına bağlı olarak indirme işlemi gerçekleştirmeye yardımcı olacaktır. Örneğin Facebook uygulamasını çoğu kişi sadece gönderilere göz atmak için yüklüyorsa uygulamayı cihazınıza içerik oluşturma özellikleri olmadan indirebilir, kullanıcıların paylaştığı gönderileri inceleyebilirsiniz.

Bu özellik henüz Play Store'da yayımlanmadı fakat özelliğin oldukça yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşturulacağı düşünülüyor.