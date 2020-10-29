Google Play Store İçin Uygulama Karşılaştırma Özelliğini Test Ediyor

Dünyanın en büyük ve en çok kullanılan uygulama mağazalarından Google Play Store, kullanıcılara büyük bir kolaylık sunacak özellik alıyor. Uygulama mağazasının geliştiricisi Google, üç yatay çizgi ile ilgili yaptığı yenilikten sonra Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarının iki veya daha fazla uygulama karşılaştırma yapmasına imkan veren bir özelliği test ediyor.

Google Play Store Uygulama Karşılaştırma Özelliği Alıyor

Tüketiciler büyük bir çoğunlukla ürün veya hizmet satın almadan önce karşılaştırma yapma eğilimindedir. Öyle ki tüketicilere kolaylık sunmak için sadece karşılaştırmalara odaklanmış sayısız uygulama veya web sitesi bulunmaktadır. Örneğin, akıllı telefon satın almak isteyen bir müşteri iki telefon arasında kalmışsa ve ikisinden birini seçmekte zorlanıyorsa bu tür uygulama veya web sitelerine başvurabilmektedir.

Google Play Store için test edilen özellikle aslında iki veya daha fazla ürünün karşılaştırmasına ihtiyacı olan müşterilerin söz konusu uygulama veya web sitelerine başvurmak zorunda kaldığı günlere geçmişte bırakmak amaçlanıyor ve Google, bu amacına ulaşmak için kullanıcıların uygulamadan ayrılmasına gerek olmayan bir özellik getiriyor. Android kullanıcıları, uygulama mağazasına eklenecek bu özellikle iki veya daha fazla uygulama karşılaştırma yapma imkanına sahip oluyor.

Test edilmekte olan uygulamaları karşılaştırma bölümü, uygulama sayfalarında bulunuyor. Bu bölümde geçerli sayfadaki uygulama ile benzer uygulamaların kıyaslaması yer alıyor. Kıyaslama ölçütlerinin içinde çevrim dışı oynatma, kullanım kolaylığı, kontrol seçenekleri, görüntü kalitesi gibi seçenekler yer alıyor. Bu özellikle ilgili önemli bir varsayıma göre Google'ın kıyaslama özelliği için kullandığı bilgiler kullanıcıların geri bildirimlerden oluşuyor. Bu özelliğin şu anda test aşamasında olduğunu ve uygulamanın 22.4.28 sürümünü kullanan "bazı kullanıcılar" tarafından görüntülenebildiğini unutmamak gerekiyor.

Android kullanıcılarının büyük bir kısmı, Google Play Store'da yer alan iki veya daha fazla uygulamayı temel niteliklere göre karşılaştırma özelliğinin Google'ın uygulama mağazasının kullanıcı deneyimini iyileştireceğini düşünüyor. Uygulama karşılaştırma özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.