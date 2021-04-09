Google Play Store'da Uygulamalarım ve Oyunlarım Neden Görünmüyor?

Dün kullanıcı arayüzünde önemli bir yeniliğe giden Google Play Store'da "Uygulamalarım ve Oyunlarım" bölümü de değiştirildi. Güncellemeden sonra Google'ın resmi uygulama mağazasını kontrol ettiyseniz muhtemelen tasarım değişikliğinin ne kadar büyük bir değişiklik olduğunu fark etmişsinizdir.

Google'ın kullanıcı arayüzünde yaptığı değişiklikler şunlar oldu:

Android uygulama mağazasının olmazsa olmazlarından biri haline gelen hamburger menüsü kaldırıldı.

Google'ın uygulama mağazasındaki tüm menüler sağ üst köşede yer alan profil bölümüne alındı. Google Play menüsüne artık profil fotoğrafınıza tıklayarak ulaşabiliyorsunuz.

Kütüphane istek listesinin yerini aldı, ödemeler ve abonelikler de artık bir bölümden yönetiliyor. Uygulamalarım ve Oyunlarım gibi bölümlerde ise profil tarafına taşınması haricinde herhangi bir değişiklik olmadı.

Ayarlar bölümünde tüm seçenekler dört kategoriye ayrıldı. Bu da kullanıcıların aradığı ayarlara daha hızlı ulaşmasına yardımcı olacaktır çünkü eski arayüze bakacak olursak kullanıcıların önünde içinde kaybolmaması mucize olan büyük bir liste vardı ve neyin nerede olduğunu bulmak çoğu kullanıcı için oldukça zordu.

Google Play Store'da Uygulamalarım ve Oyunlarım Neden Yok?

Google'ın tasarımındaki değişiklikten sonra kullanıcıların çoğu uygulama ve oyunların yer aldığı bölümü göremedi. Bu kullanıcılar aynı zamanda hamburger menüsünün nereye kaybolduğunun cevabını da öğrenmek isteyen kullanıcılardı.

Google, tasarımında uzun bir zamandan sonra ilk kez büyük bir değişiklik yaptı. Android uygulama mağazasındaki uygulamalarınıza ve oyunlarınıza eskiden olduğu gibi hamburger menüsünden erişemiyorsunuz çünkü Google'ın uygulama mağazasında yaptığı değişikliklerden bir tanesi de hamburger menüsünü kaldırmak oldu.

Android uygulama mağazasında yapılan değişiklikten sonra kullanıcıları yeni tasarıma yabancı olmamalarını engellemek için onları yönlendiren bilgi kutucukları kullanıldı. Bu bilgi kutucuğu, hamburger menüsünün kaldırıldığını ve onun yerine tüm menünün profil tarafına taşındığını gösterdi. Uygulamalarınıza ve oyunlarınıza erişmek istiyorsanız sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza tıklayın.

Sağ üstteki profil fotoğrafınıza tıkladıktan sonra önünüze birkaç seçenek gelecektir. Bu seçeneklerin en başında ise uygulamalarınız ve oyunlarınız yer alacaktır. Bu seçeneğin üzerine tıklayarak güncelleme bekleyen uygulamaları, cihazınızda yüklü uygulamaları ve daha fazlasını görmeniz mümkündür.

Daha önce indirdiğiniz uygulama ve oyunları da aynı bölümde yer alan kitaplık sekmesinden bulabilirsiniz. Google Play'e yakın bir zamanda eklenen uygulama paylaşma özelliğini de "Paylaş" sekmesinden kullanabilirsiniz. Bu, uygulama almanızı ve göndermenizi sağlayan bir özelliktir.