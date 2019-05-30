Google, Play Store Üzerinden Marihuana Satışlarını Yasakladı

Son dönemlerin en çok tartışılan konulardan birisi de marihuana ve esrar satışının yasallığı. Her ne kadar bazı ülkelerde marihuana benzeri kafa yapıcı maddeler serbest bırakılsa bile, çoğu yerde bu tarz kafa yapıcı maddeler yasaktır. Bu yasaklar kervanına Google Play Store da katıldı.

Son dönemlerde çocuklarla ilgili alınan kararların yetersiz bulunması nedeniyle Google gibi şirketlere yoğun baskı yapılıyordu. Google her ne kadar ağırlıklı olarak YouTube üzerinden eleştirilse bile artık Play Store uygulaması da yoğun eleştiriye tabi tutuluyor. Google şirketinin çocukları yeterince korumadığı ifade ediliyor.

Google Play Store marihuana tartışması

Bu tartışma daha çok üç grup arasında geçiyor diyebiliriz. Öncelikli olarak çocuklardan sorumlu olan ebeveynler, ikinci grup iise marihuana ve esrar satıcıları. Google Play Store, üçüncü grup olarak bulunmasına rağmen daha çok tarafsız kalmayı tercih ediyor.

Dünyanın önde gelen marihuana ve esrar kuruluşları olarak bilinen Weedmaps ve Eaze, sattıkları ürünlerin birçok ülke tarafından yavaş yavaş yasal bulunmaya başladığını ifade ediyorlar. Ancak ebeveynler ise Google Play Store gibi herkesin erişebileceği bir platformda bu tarz ürünlerinin satışını kesinlikle istemiyor.

Google bu soruna, Apple tarzı bir çözüm bulmayı başardı. Apple'ın cep telefonları olan iPhone'lar üzerinden marihuana şirketlerinin uygulamalarına girilebiliyor ancak sipariş veremiyorsunuz. Google Play Store da aynı yöntemi izleyecek ve kendi uygulaması üzerinden sipariş verilmesini yasaklayacak. Peki siz Google tarafından izlenen bu politikayı doğru buluyor musunuz?