Google Play Store Yıllardır Güncellenmeyen Uygulamaları Artık Gizleyecek

Google, uygulama geliştiricileri için yeni Play Store gereksinimleri ekliyor. Geliştiriciler uygulamalarını en son Android sürümüyle çalışacak şekilde güncellemediği takdirde Play Store kullanıcıları bu uygulamaları göremeyecek ve indiremeyecek.

Google bir süredir Play Store'u temizleyebilmek adına önemli adımlar atıyor. Son zamanlarda veri sızdırdığı iddiasıyla düzinelerce uygulamayı mağazasından kaldıran Google şimdi de, en son Android işletim sistemi sürümünden sonraki iki yıl içinde güncellenmemiş uygulamaları gizliyor ve kullanıcıların bu uygulamaları indirmesini engelliyor.

Bu, Google'ın uygulama geliştiricilerinin en son Android işletim sistemi sürümünün API'siyle eşleşen güncellemeleri, bu sürümden sonraki bir yıl içinde yayınlamasına ilişkin mevcut Play Store gereksinimini temel alıyor. Bu nedenle geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen Android 12 ile geliştiricilerin uygulamalarını güncellemek için Ekim 2022'ye kadar süreleri var.

Google Geliştiricilere 1 Kasım'a Kadar Süre Veriyor

Resmi bir Google blog gönderisine göre daha önce eski uygulamaları indirmiş olan kullanıcılar bunları yükleyebilecek ancak yeni gereksinimler, bu durumlardan habersiz kullanıcıları eski uygulamalardaki olası güvenlik açıklarından korumaya yardımcı olacak. Yeni politika 1 Kasım 2022'ye kadar yürürlüğe girmeyecek ve geliştiricilere güncellemeleri sırayla almaları için zaman tanıyacak.

Google, kullanıcıları daha fazla korumak için kısa süre önce kullanıcıların verilerini gizlice toplayan uygulamaları Play Store'dan kaldırdı. QR kod okuyucu ve otoyol hız tuzağı dedektörü de dâhil olmak üzere çeşitli uygulamalar milyonlarca Android cihazından kullanıcı verilerini çalan kötü amaçlı kodlar içeriyordu ve uygulamalar Play Store kurallarını ihlal ettikleri için kaldırıldı. Mağazasını iyiden iyiye düzenlemeye çalışan Google bakalım gelecek günlerde ne gibi adımlar atacak?

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