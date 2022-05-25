Google Play'in Web Tasarımı Değiştirildi

Bir süredir web sitesini ziyaret etmemiş olanlar için Google Play, oldukça uzun bir süredir düzgün bir şekilde güncellenmedi. Bu, Google kadar büyük ve genellikle tasarım fikirlerini teknoloji ortamına yaymaya çalışan bir şirketten beklenecek türden bir hareket değildi. Öyle ki Google Play'in web sitesinin gerçekten bir süredir revizyona ihtiyacı vardı.

Yeni düzende, geniş bir ekrana genişletildiğinde çok fazla beyaz ve boş alan elde ediyoruz. Deneyim artık telefonunuzda veya tabletinizde Play Store gibi bir "Oyunlar" sekmesinde başlar ve en üstte "Uygulamalar", "Filmler ve TV", "Kitaplar" ve "Çocuklar" kategorileri bulunur. Telefonlar, tabletler, TV'ler ve Chromebook'lar arasında geçiş yapmak için hızlı kontroller de var.

Bir uygulamaya veya oyun listesine gittiğinizde artık daha fazla beyaz alan var ve aynı zamanda modernleştirilmiş bir görünüm var. Uygulama simgelerinin yapısında da bazı değişiklikler mevcut. Artık benzer uygulamaları görmek için çok fazla kaydırmanız gerekmiyor. Ayrıca “Yükle” düğmesi çok daha belirgin durumda. Bir cihaz seçmeniz için gelen yükleme açılır penceresi şimdilik hâlâ eski kullanıcı arayüzüne sahip.

Uygulamaların Güncellenme Tarihi Artık Doğrudan Karşımızda

Belki de en önemli değişiklik, uygulamaların en son "Güncellenme tarihi". Artık listenin en altına gömülü değil, doğrudan uygulamanın açıklamasının hemen altında. Bir uygulama bulduğunuzda ve yüklemeden önce eski olup olmadığını veya düzgün bir şekilde güncellenip güncellenmediğini merak ettiğinizde çok uzaklara gitmenize gerek kalmayacak.

Kitaplığınıza, ödemelerinize, aboneliklerinize, etkinliklerinize, Play Puanlarınıza ve Aile ayarlarınıza vb. erişmeniz gerekirse bunu sağ üstteki profil kısmına tıklayarak yapabilirsiniz.

Peki siz Google Play'in yeni web tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.