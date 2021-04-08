Google Play Tasarımı Baştan Aşağı Yenilendi! İşte Yeni Arayüz

Google Play'in yeni arayüzü neler sunuyor? Google tarafından geçtiğimiz dönemden bu yana test edilen yeni Google Play Store tasarımı nihayet kullanıma açıldı. Google Play Store hamburger menüsünden kurtulmuş oldu.

Google Play Store'un son kullanıcı arayüzü yenilemesinden bu yana uzun zaman geçti. Play Store'un Materyal Teması son güncellemesini 2019'da almıştı. O zamandan beri, bazı küçük ayarlamalar dışında, uygulama aynı tasarıma bağlı kaldı. Google şimdi Play Store'a daha toplu bir görünüm kazandıran yeni bir kullanıcı arayüzü sunuyor.

Google Play'in yeni arayüzü neler sunuyor?

Android marketteki en çarpıcı değişiklik, hamburger menüsünün kaldırılması. Bu hareket, Google'ın tam ekran gezinme hareketleriyle çeliştiği için "gezinme çekmecelerinden" kurtulduğunu gösteriyor. Google'ın, Google Fotoğraflar'daki hamburger menüsünü kaldırdığını daha önce görmüştük. Google Haritalar ve Play Store da bu tasarımdan kurtulan son uygulamalar oldu.

Diğer değişikliklere göz attığımızda ise Google Play'deki tüm menülerin sağ üst köşede bulunan profil bölümünün altına taşındığını fark edeceksiniz. Birden fazla hesabınız varsa bunlar artık daraltılabilir bir menünün altında gizlendi. Hesap sekmesinin altında, Hamburger menüsünde yer alan bölmeleri görüyoruz.

Kütüphane, İstek Listesinin yerini alırken, Ödemeler ve Abonelikler de artık bir arada tutuluyor. Uygulamalarım ve Oyunlarım, Play Protect, Bildirim ve Teklifler ile Ayarlar başlığı ise değiştirilmemiş durumda.

Son olarak, Ayarlar kısmının da yenilendiğini belirtmek gerekiyor. Tüm seçenekler ve tercihler daraltılabilir dört kategoriye ayrılmış. Ayarlar bölmesi daha önceden tek bir başlık altında dev bir liste olarak karşımıza çıkıyordu. Yeni Ayarlar sekmesinin daha derli toplu olduğunu söylemek mümkün.

Google, bir süredir bu değişikliği test ediyor ve bu testin bir parçası olarak bazı kullanıcılara bu tasarımı sunmuştu. Yeni yapılan duyura göre Google Play Store'un yeni tasarımı global çaptaki tüm Android kullanıcılarına açılmış olmalı.

Yeni kullanıcı arayüzü, Android kullanıcılarına geniş çapta sunuluyor. Tasarımda henüz bir değişiklik görmediyseniz önbelleği temizlemeyi deneyebilir ve Play Store uygulamasını kapatmaya zorlayabilirsiniz. Bunu, cihaz ayarlarına giderek veya Play Store uygulama simgesine uzunca basarak ve uygulama ayarlarına tıklayarak yapabilirsiniz. Uygulamayı yeniden açtığınızda yeni bir kullanıcı arayüzü ile karşılaşacaksınız.

Peki ya siz Google Play Store'un yenilenen tasarımını nasıl buldunuz? Tüm sekmeleri tek bir başlıkta toplayan Google'ın nasıl bir geri dönüş alacağını zamanla göreceğiz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!