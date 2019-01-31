Google Plus 2 Nisan'da Kapanıyor

Arama motoru devi Google, g eçtiğimiz yıl Ekim ayından beri sürekli güvenlik açığı bulunan Google Plus'ı kapatıyor. Google'ın bir zamanlar Facebook'a rakip olmak için çıkardığı sosyal paylaşım platformu Google Plus'ın 2 Nisan itibarı ile artık hizmet vermeyeceği açıklandı.

Google yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Google Plus'ın 4 Şubat tarihi itibarı ile Google+ profilleri, sayfaları, toplulukları veya etkinliklerin oluşturulamayacağı ve Google Plus tarafından harici web sitelerinde oluşturulan yorumların, Blogger’dan 4 Şubat’ta, diğer sitelerden ise 7 Mart’ta kaldırılacağı duyuruldu.

Ayrıca yapılan açıklamalarda Google+ kullanarak yapılan tüm web sitesi yorumlarının da 2 Nisan tarihinde silineceği belirtildi.

Verilerime Ne Olacak? Verilerimi Nasıl İndireceğim?

Google, tüm verilerinizi kolayca indirebileceğinizi duyurdu. Google Plus verilerinizi kapanmadan önce bu bağlantı yardımıyla kolayca indirebilirsiniz. "Verilerinizi indirin" sayfasına gittiğinizde Google+ çevreleriniz, topluluklarınız, akışlarınız ve +1'leriniz dahil olmak üzere Google+ verilerinizi dışa aktarabilir veya indirebilirsiniz.

Ayrıca tüm verilerinizi indirmek istemiyorsanız fotoğraflarınız, etkinlikleriniz veya yayınlarınız gibi belirli Google+ verilerinizi de aynı sayfa üzerinden indirebilirsiniz. Verilerinizi eğer 2 Nisan'a kadar indirmezseniz kalıcı olarak silinecek.

Sizler Google Plus'ın kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!