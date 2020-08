Google Plus Davası Sonuçlandı: Google, Kullanıcılara Ödeme Yapacak!

Geçtiğimiz yıllarda Google Plus platformunda yer alan güvenlik açığı nedeni ile açılan Google Plus davası sonuçlandı. Mahkeme heyeti ile anlaşan Google, paylaşılan bilgilere göre 7,5 milyon dolarlık ödeme yapacak. Peki, Google tarafından yapılacak olan ödemeden hangi kullanıcılar yararlanabilecek? Google+ davası ile ilgili detaylar haberimizde.

Google Plus Davası Çözüme Kavuştu: Kullanıcılara Ödeme Yapılacak

Google, 2011 yılında Google Plus (Google+) isimli bir sosyal ağ platformunu kullanıma sunmuştu. Diğer sosyal ağ platformları ile rekabet edemeyen Google Plus, 2018 yılında güvenlik açığı ile gündeme gelmişti. Google Plus, sahip olduğu gizlilik sorunları ve diğer sosyal ağ platformları ile rekabet edememesi sonucunda 2019 yılında Google tarafından kapatıldı.

Google, 2018 yılında ortaya çıkan güvenlik açığı nedeni ile 500 bin kullancının etkilendiğini belirtmişti. ABD merkezli teknoloji şirketi Google, güvenlik açığına neden olan API'nin nasıl kullanılacağını hiçbir geliştiricinin bilmediğini ve bu sebepten ötürü hiçbir kullanıcının bu güvenlik açığından zarar görmediğini açıklamıştı.

Google Plus güvenlik açığı nedeni ile Google'a dava açılmıştı. Söz konusu dava, şirketin mahkeme heyeti ile anlaşması sonucunda çözüme kavuştu. Google, mahkeme heyeti ile anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı kullanıcılara ödeme yapacak.

Google tarafından bazı kullanıcılara gönderilen e-postaya göre 1 Ocak 2015 ile 2 Nisan 2019 tarihleri arasında aktif Google Plus hesabı olan ABD'deki kullanıcılara kişi başı 12 dolara kadar ödeme yapılacak. ABD'deki kullanıcılar, 8 Ekim 2020 tarihine kadar ödeme başvurusu yapabilecek.