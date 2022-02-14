Instagram’ın Rakibi Google Plus, 2023 Yılında Tamamen Kapanıyor

Google’ın 2011 yılında dolaşıma soktuğu sosyal ağ projesi Google Plus, 2023 yılında kapanıyor. İlk çıktığı zamanlar tıpkı Clubhouse gibi davetiye sistemi ile çalışan uygulama, ardından herkesin erişimine açılmıştı. Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara rakip olarak ortaya çıkan Google Plus, piyasadaki rekabetle yarışamadı. Bir süre önce kişisel kullanıma kapatılan uygulama, şimdi de şirket ve kuruluşların erişimine de kapanıyor.

‘G+’ ikonu ile kısaltılan Google Plus, bir sosyal ağ projesiydi. 2011 yılında il olarak görücüye çıkmasının ardından beklediği ilgiyi görmedi. Düşük kullanım oranları ve güvenlik açıkları nedeniyle 2019 yılında kişisel kullanıma kapanan platform, bir süredir yalnızca işletme hesaplarına açık durumdaydı. Şirketler, Google Workspace (eski adıyla G Suite) aracılığıyla Google Plus’ı kullanabiliyordu.

Google+ Tozlu Raflar Arasındaki Yerini Alıyor

Şirketlerin kullanımı için ismi değişen ve Google Currents adını alan uygulamanın 2023 yılında kapanacağı bilgisi paylaşıldı. Google yayımladığı makalede, kullanıcıların içeriklerini geçtiğimiz sene hayata geçen Google Spaces hizmetine taşıyabileceği söylendi.

Google Workspace aracılığıyla kullanılabilen Google Spaces; konuları, kişileri ve projeleri ortaklaşa bir şekilde düzenlemek amacıyla geliştirilen Slack ve Discord karışımı bir hizmet olarak sunuldu. Gmail, Takvim, Drive, Meet gibi tüm Workspace uygulamalarıyla entegre çalışan Spaces, Google Plus iş sürümü olan Google Currents’in yerini aldı.

Önümüzdeki günlerde Google Currents (Google+) kullanıcıları kademeli olarak Spaces hizmetine taşınmaya başlanacak. Google, bu geçişi hızlandırmak için Google Currents’in bazı özelliklerini sene sonuna kadar yavaş yavaş kapatacağını söyledi.