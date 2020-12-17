Google'dan Qualcomm'lu Telefonlara 4 Yıllık Güncelleme Sözü

Google, Qualcomm'lu telefonlara 4 yıl güncelleme vereceği bir anlaşma imzaladı. Google'ın Qualcomm ile ortaklığı sayesinde, uyumlu tüm akıllı telefonlar dört yıl boyunca 4 Android sürüm yükseltmesi ve güvenlik güncellemesi alacak.

Google, 3 yılı aşkın bir süre önce Android yazılım güncellemelerini hızlandırmak için tasarlanmış önemli bir yeniden mimarisi olan Project Treble'ı duyurdu. Project Treble tarafından sunulan mimari, OEM'lerin büyük Android işletim sistemi güncellemelerinin ve aylık güvenlik yamalarının dağıtımını hızlandırmasına yardımcı olurken, Qualcomm gibi SoC sağlayıcıları üzerinde olumsuz bir etki yarattı.

Project Treble, herhangi bir yonga seti için Android işletim sistemi güncelleme desteği sağlamanın karmaşıklığını ve dolayısıyla mühendislik maliyetlerini artırdı. Qualcomm'un SoC'leri için sağlayabileceği destek süresini sınırladı, ancak yakında bu değişecek gibi gözüküyor.

(Google'ın Project Treble kapsamında planladığı güncelleme şeması)

Google, Qualcomm'lu telefonlara 4 yıl güncelleme verecek

Qualcomm, Android 11'li çipsetlerini Snapdragon 888 ile başlayarak 3 yeni Android sürüm güncellemesini (lansman sürümü + 3 yükseltme) ve 4 yıllık güvenlik güncellemelerine destekleyecek. Bu, Snapdragon 800 serisi yonga setleri için sağlanan süreden bir yıl fazla olmasıyla dikkat çekiyor.

Google blog gönderisinde, "İleriye dönük tüm yeni Qualcomm mobil platformları, 4 Android işletim sistemi sürümünü ve 4 yıllık güvenlik güncellemelerini destekleyecek" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Tüm Qualcomm müşterileri, hem yükseltme hem de lansman maliyetlerini daha da düşürmek için bu kararlılıktan yararlanabilecek ve artık cihazları daha uzun süre güncel kalacak."

Qualcomm Snapdragon 888'e sahip cihazların Xiaomi Mi 11 ve Samsung Galaxy S21 serilerinden başlayarak çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Google'ın ve Qualcomm'un duyurusunun tüm Snapdragon 888 cihazlarının 3 yıllık Android işletim sistemi ve güvenlik yaması güncellemelerini alacağını düşünüyor olsak da, bunun garantisinin olmadığını belirtmek gerekiyor.

Google, Project Treble kapsamında yeni Android sürümlerini OEM tarafında işlenme ve dağıtılma şeklini büyük ölçüde değiştiriyor. Teknoloji devi açıklamasında, "Aynı işletim sistem yazılımını birden fazla Qualcomm yonga setinde kullanacağız. Bu, Qualcomm'un mobil platformlarında desteklemesi gereken işletim sistemi kombinasyonlarının sayısını önemli ölçüde azaltacak ve daha düşük mühendislik, geliştirme ve dağıtım maliyetleri sağlayacak" şeklinde konuştu.