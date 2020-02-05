Google, Rekabet Kurumuna Sözlü Savunma Yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu, geçtiğimiz günlerde Google'a ağır cezalar kesmiş ve yaptırımlar uygulamıştı. Devasa teknoloji şirketine soruşturma açan kurum, savunma istemişti. Google, Rekabet Kurumuna sözlü savunma vererek, sektördeki hakim konumunu tekelleştirmediğini iddia etti.

Savunma süreci Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin konuşması ile açıldı. Birol Küle, kurul kararıyla Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı ve sözü soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma aslında Google'ın ürün snippet'ları üzerine açılmıştı. Bildiğiniz üzere Google, bir arama yaptığınızda bazen satın alabileceğiniz ürünleri size direkt olarak arama sayfasında gösteriyordu. Rekabet Kurumu ise bu durumunda, alışveriş karşılaştırma sitelerinin rekabet etmesini engellediği iddia edilmişti.

Soruşturma heyeti temsilcisi, Google'ın dosya kapsamında incelenen ve "Shopping Unit" adı verilen alışveriş birimlerini, rakiplerini dezavantajlı konuma düşürmeyecek makul bir yerde konumlandırması, söz konusu şartların yerine getirilmemesi durumunda ise günlük idari para cezası uygulanması gerektiğini kaydetti.

Hakkında soruşturma yürütülen şirket temsilcileri ise "Shopping Unit"in ürün reklamını gösteren bir mekanizma olduğunu belirterek, burasının alışveriş karşılaştırma hizmeti veren bir alan olmadığını dile getirdi.

Google Rekabet Kurumu savunmasında kasıt yok açıklaması yaptı

Söz konusu alanla kaliteli bir reklam yeri yaratıldığını ifade eden şirket temsilcileri, Shopping Unit'in ürün reklamının hem kullanıcılara hem de reklam verenlere daha çok fayda sağladığını anlattı.

Şirket temsilcileri, Shopping Unit'in konumlandırıldığı yer itibarıyla kullanıcılara ve reklam verenlere kolaylık sağladığına dikkati çekerek, "Bu alanın sayfa altına alınması durumunda kullanıcılar nezdinde kafa karışıklığına sebep olur. Shopping Unit'i sayfanın en altına koyarsak organik aramalar sayfanın altına itilmiş oluyor. Bu süreçte reklam verenler, ürün reklamı yerine metin reklamına döner. Bu durumda Shopping Unit'in değerini düşüreceği için Türkiye'de metin reklamına dönülmesine yol açar." dedi.

Kullanıcı ve reklam verenin memnun olduğu bu noktada hangi konuya ceza verileceğinin düşünülmesi gerektiğini savunan şirket temsilcileri, ortada bir kasıt ve ihmal gözükmediğini savundu.

Şirket temsilcisi, idari para cezasına mahal olmadığını belirterek, ceza verilecekse bunun asgari hadden verilmesi gerektiğini kaydetti.