Google Rekabete Aykırı Eylemlerle Suçlanıyor

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ı arama motoru pazarındaki hâkimiyetini korumak için büyük teknoloji şirketlerine büyük miktarda para ödemesi nedeniyle rekabete aykırı uygulamalar yapmakla suçladı.

Washington DC'deki bir duruşma sırasında, DOJ avukatı Kenneth Dintzer, Bloomberg'in bildirdiğine göre Google'ın ABD'deki büyük telefon üreticileri ve ağ operatörleriyle Google Arama'yı varsayılan arama motoru yapmak için yaptığı anlaşmalarla ilgili endişelerini dile getirdi. Yargıç Amit Mehta'ya konuşan Dintzer, "Google varsayılan arama motoru olmak için milyarlarca dolar yatırım yapıyor çünkü insanların bunları değiştirmeyeceğini biliyor." dedi.

Dintzer, Apple, Samsung, Motorola ve diğer telefon üreticilerine, ürünlerinde Google Arama'nın baskın olmasını sağlamak için büyük meblağlar ödendiğini savundu. Bernstein analisti Toni Sacconaghi'den bir yatırım notu, geçen yıl Google'ın Apple ürünlerinde varsayılan arama motoru olmak için yaklaşık 15 milyar dolar ödemiş olabileceğini iddia etti.

Google Telefon Operatörleriyle de Sözleşme İmzalamış

Google iddialara göre ayrıca arama motorunu en iyi Android telefonların birçoğu da dâhil olmak üzere yeni telefonlara önceden varsayılan olarak yerleştirmek için büyük telekom taşıyıcıları AT&T, Verizon ve T-Mobile ile de sözleşmeler imzaladı.

Bu sözleşmeler, diğer arama motorlarını uzak tutması nedeniyle rekabete aykırı olarak görülüyor. Ayrıca Google'ın reklam imparatorluğunu güçlendiren bir kullanıcı verisi hazinesi toplamasına da olanak tanıyor. Kullanıcılar, telefonlarında varsayılan arama motorunu değiştirme seçeneğine sahip olsa da çoğu insan bunu yapmaya hiç zahmet etmiyor.

Öte yandan Google'ın avukatı John Schmidtlein, şirketin düzinelerce arama motorunun rekabetiyle karşı karşıya olduğunu savunarak DOJ'un iddialarını yalanladı. Schmidtlein, "Amazon'da alışveriş yapmak için Google'a gitmeniz gerekmiyor. Expedia'dan uçak bileti satın almak için Google'a gitmeniz gerekmiyor. Google'ın her sorguda aynı rekabetle karşılaşmaması, şirketin zorlu bir rekabetle karşılaşmadığı anlamına gelmez." dedi.