Google Artık Reklamlarını Yapay Zekaya Hazırlatacak

Google, yeni reklam kampanyalarını otomatik olarak oluşturmak için yapay zekâ kullanmayı planlıyor. Bahsi geçen yapay zekâ, ChatGPT rakibi Bard'a güç veren aynı sistemi kullanarak insanlar tarafından zaten oluşturulmuş verilerden yararlanacak.

Bu, reklamverenlerin yalnızca metin, resim ve video gibi sınırlı bilgileri sağlamaları gerektiği ve yapay zekânın belirli pazarları veya hedefleri hedeflemek için çok sayıda varyasyonda eksiksiz reklamlar oluşturmak için geriye kalan tüm işi halledeceği anlamına geliyor. Bu heyecan verici gelişme, yeni kampanyalar oluşturmak ve başlatmak için gereken zaman ve çabayı önemli ölçüde azaltacağı için reklamcılık sektöründe büyük bir atılım olarak görülüyor.

Reklamlar İçin Yapay Zekâyı Kullanmak Ne Kadar Doğru?

Bununla birlikte yapay zekâ sohbet botlarının yalanları güvenle ifade etme eğilimi göz önüne alındığında, yeni üretici yapay zekânın yanlış bilgi yayabileceğine dair endişeler var. Her ne kadar Google, önümüzdeki aylarda yapay zekâ kullanıma sunulurken bu tür hataları önlemek için bazı önlemler yerleştirmeyi planlasa da yapay zekâ tarafından oluşturulan reklamlarla ilişkili potansiyel riskler konusunda dikkatli olmak önemli.

Google'ın geliştirmekte olduğu üretici yapay zekâ, şirketin 2020'de başlatacağı Performance Max'in bir parçasını oluşturacak. Bu platform, reklam metni oluşturmak, bütçesini belirlemek ve nereye gideceğine karar vermek için bir algoritma kullanıyor.

Bu gelişme, işletmelerin kemer sıktığı ve gizlilik politikalarının kişisel verilerin kullanımını engellediği, reklam sektörünün zor zamanlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleşiyor.

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