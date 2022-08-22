Hackerların Yeni Yöntemi: Google Reklamlara Dikkat!

Reklam gösterimi Google'ın başlıca para kazanma yolları arasında yer alıyor. Genellikle reklamlar Google tarafından özenle seçilerek siteye ve kullanıcı hakkındaki bilgilere göre özel olarak gösteriliyor. Fakat Google reklamlarının da aslında bir tehlikesi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapora göre hackerlar, Google reklamlarının tasarımını birebir kopyalayarak kullanıcıları kandırmayı başarabiliyor. İki gün önce Malwarebytes Threat Intelligence adlı bir siber güvenlik şirketinin Google'da yaptığı arama, tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Hackerlar YouTube'u Taklit Edebiliyor!

🚨 We detected a major malvertising campaign abusing Google Ads.



➡️ Stay tuned for our full report on this campaign. pic.twitter.com/VzAdtgVR3q — Malwarebytes Threat Intelligence (@MBThreatIntel) July 20, 2022

Malwarebytes Threat Intelligence'ın yaptığı çalışmaya göre Google'da basit bir arama olan "YouTube" araması yapıldığında gerçek site değil öncelikle reklamlar listeleniyor. Reklam olarak listelenen bir site birebir olarak YouTube'a benzese de bizi başka bir sayfaya yönlendiriyor. Açılan sayfada ise Windows Defender'ın bir Trojan virüsü tespit ettiği ve teknik servise başvurmamız gerektiği mesajını görüyoruz. Tahmin edebileceğiniz üzere teknik servise başvurmaya kalkarsanız hemen sizinle iletişime geçen hackerlar, bilgisayarınıza Teamviewer kurmanızı isteyerek bilgilerinize erişiyor. Bu noktadan sonra tüm bilgilerinizi şifreleyen hackerlar, bilgilere yeniden erişmek için sizden fidye talebinde bulunuyor.

Şu an için bu ve benzeri aramalarda çıkan Google reklamları düzeltilse de tehlike aslında hala devam ediyor. Daha önceden de Google'ın yayınladığı site içi bazı reklamlarda dolandırıcılık vakalarına rastlanmıştı. Reklamlara gizlenen hackerlardan korunmanın en iyi yolu tabii ki hiçbir Google reklamına tıklamamak. Google, reklam olan siteyi her zaman ilk üç sırada gösteriyor ve "reklam" olarak işaretliyor. Eğer bu reklamlardan birine tıklarsanız ve sizi güvenli olmayan bir adrese yönlendirirse gelen sitede ne yazarsa yazsın hiçbir şekilde itimat etmeyin ve siteden çıkın.