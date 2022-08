Hackerların Yeni Yöntemi: Google Reklamlara Dikkat!

Reklam gösterimi Google'ın başlıca para kazanma yolları arasında yer alıyor. Genellikle reklamlar Google tarafından özenle seçilerek siteye ve kullanıcı hakkındaki bilgilere göre özel olarak gösteriliyor. Fakat Google reklamlarının da aslında bir tehlikesi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapora göre hackerlar, Google reklamlarının tasarımını birebir kopyalayarak kullanıcıları kandırmayı başarabiliyor. İki gün önce Malwarebytes Threat Intelligence adlı bir siber güvenlik şirketinin Google'da yaptığı arama, tehlikeyi gözler önüne seriyor.

🚨 We detected a major malvertising campaign abusing Google Ads.



➡️ Stay tuned for our full report on this campaign. pic.twitter.com/VzAdtgVR3q