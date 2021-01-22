Google Rest Çekti: Gerekirse Faaliyetlerimize Son Veririz!

Google ile Avustralya Federal Hükümeti arasındaki gerilim son hızda artmaya devam ederken, Google tarafından yapılan açıklama ile birlikte işler daha keskin bir çizgiye oturdu. Google, Avustralya hükümetinin üzerinde çalıştığı yasada ısrarcı olması durumunda Avustralya pazarından tamamen çekileceklerini duyurdu.

Google ile Avustralya Arasında Ne Yaşanıyor?

Avustralya tarafından düzenlenmekte olan yasa kapsamında, teknoloji devleri tarafından paylaşılan haber içeriklerinden elde edilen gelirin bir kısmının, medya kuruluşlarına ödenmesi teklif edildi. Bu kapsamda Facebook ve Google gibi platformlarda yer alan haber içeriklerinde, medya kuruluşlarına ödeme yapılacak.

Nitekim hiçbir teknoloji devinin buna yanaşmadığını tahmin edebilirsiniz.

Facebook, yasa teklifi kabul edilirse Avustralya'da haber içerikleri paylaşmayacaklarını söylemişti. Nitekim ön araştırmalara göre Avustralya'da yaşayan insanların yüzde 39'u, haber takibi için Facebook'u kullanıyor. Şimdi, daha sert bir tehdit Google tarafında geldi.

Google Avustralya Genel Müdürü Mel Silva, bugün (22 Ocak) yaptığı açıklamada önerilen davranış kurallarının yürürlüğe girmesi halinde, Google Arama servisini Avustralya pazarından tamamen çekeceklerini bildirdi. Silva, öne çıkarılan içeriklerde ve haber bağlantısında yer alan medya kuruluşlarına ödeme yapılmasının arama motoru işleyişine aykırı olduğunu ve bağlantılar için ödeme yapmanın arama motorlarının çalışma şeklini bozduğunu vurguladı.

Başbakan da Geri Kalmadı

Tüm bu gerilim tırmanırken, Başbakan Scott Morrison da gerilimin dozunu artırmaya devam etti. Morrison, "Avustralya, Avustralya'da yapabilecekleriniz için kurallar koyuyor. Bu, parlementomuzda yapılıyor. Buna uymak isteyenlere kapımız açık ama tehditlere yanıt vermiyoruz." dedi.

Şu aşamada tüm bu sorunların nasıl çözüleceğine yönelik bir fikrimiz yok ancak sosyal medya platformunun devi olan Facebook'un ve arama motoru devi olan Google'ın tehditleri, ülke yönetimine baskı kurdurup geri adım atılmasına neden olabilir gibi gözüküyor.

Peki siz yaşanan bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google ve Facebook gibi şirketler haber mecralarına doğrudan bir ödeme yapmalı mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.