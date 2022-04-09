Google, Rus Parlamentosunun YouTube Kanalını Yasakladı

Reuters'e göre Google, Rus parlamentosunun Duma TV YouTube kanalını yasakladı.

Cumartesi günü şirket, Rus parlamentosunun alt meclisinin toplantılarını yayınlayan kanalı, platformun hizmet şartlarını ihlal ettiği için "askıya aldığını" söyledi. Bir Google sözcüsü konuyla ilgili olarak "Bir hesabın Hizmet Şartlarımızı ihlal ettiğini tespit edersek gereken eylemi yaparız. Ekiplerimiz herhangi bir güncelleme ve değişiklik için durumu yakından takip ediyor." dedi. Şirket, Şubat ayı sonlarında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uymayı taahhüt ettiğini de sözlerine ekledi.

Rusya'nın Roskomnadzor telekom düzenleyicisi bu hareketi kınadı ve Google'a Duma TV'nin YouTube erişimini derhâl açmalarını emretti. Roskomnadzor "Batı ülkemize karşı başlattığı bilgi savaşında belirgin bir Rus karşıtı tutuma bağlı kalıyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı İşgaline Karşı Google'ın Katı Tutumu Devam Ediyor

Ukrayna'daki savaşın 24 Şubat'ta başlamasından kısa bir süre sonra Rusya, Twitter'a erişimi engellemek için harekete geçmişti. Mart ayında ise Facebook ve Instagram'a erişim engeli getirildi ancak popüler sohbet uygulaması Whatsapp'ın Rus vatandaşları arasındaki popülaritesi nedeniyle Whatsapp tarafında hâlâ bir kısıtlama yok. Rus hükûmeti bir süre sonra Meta'nın sahibi olduğu hizmetleri şirketin Ukrayna ve diğer birkaç ülkede geçici olarak şiddet çağrılarına izin vereceğini söylemesinin ardından "aşırılık yanlısı" faaliyetlerden suçlu buldu.

Google'ın Rusya'ya karşı katı politikasından geri adım atmayacağı oldukça bariz ancak Roskomnadzor ve Rus parlamentosu haklarını arayacaklarını iddia ediyor.

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