Google Rusya İflas Ediyor!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi tarafından yapılan açıklamaya göre Google Rusya iflas ediyor. Yapılan açıklamada, şubenin neden iflas edeceğine yönelik önemli bilgiler de paylaşıldı. Yazılım devi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya dair tüm detaylar haberimizde.

Google Rusya İflas Başvurusunda Bulunuyor

Reuters’taki habere göre bir Google sözcüsü çarşamba günü oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Sözcü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Google’ın Rusya’daki şubesinin iflas başvurusunda bulunacağını açıkladı. Google sözcüsü, şirketin neden böyle bir karar verdiğine dair bazı bilgiler paylaştı.

Aktarılan bilgilere göre Rus yetkililerin Google Rusya’nın banka hesaplarına el koyması sonucunda şubenin personellere ve diğer şirketlere ödeme yapabilmesi imkânsız hâle geldi. Google sözcüsü, bu sebepten ötürü iflas başvurusunda bulunacağını belirtti.

Çok sayıda kişinin kafasında şubenin resmi olarak iflas ettikten sonra hizmetlerinin kullanılıp kullanılamayacağı konusunda soru işareti oluşmuştu. Google sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Google Arama ve YouTube dahil olmak üzere ücretsiz hizmetler iflasın ardından da kullanılmaya devam edilecek.

Rus yetkililerin Google Rusya’nın banka hesaplarına el koymasının beraberinde getirdiği sonuçlara yönelik bilgiler paylaşan Google sözcüsü, bu durumun Rusya’daki şubede çalışan personellerin maaşını ödeyememek, diğer şirketlere ödeme yapamamak ve diğer mali yükümlülüklerini yerine getirememek de dahil olmak üzere pek çok işlemin yapılamamasına neden olduğunu açıkladı.

Moskova'nın yasa dışı olarak nitelendirdiği içeriği silmediği ve YouTube'daki bazı Rus medyalarına erişimi kısıtladığı için Alphabet Inc şirketine Rusya tarafından aylardır baskı uygulanıyordu. Elbette tek neden bu değil.

Rusya’da yer alan yetkililer, nisan ayında yazılım devi Google’a 1 milyar ruble yani yaklaşık olarak15 milyon dolar tutarında para cezası vermişti. Para cezasının ardından şubenin tüm banka hesaplarına el koyulması sonucunda iflas kaçınılmaz bir son oldu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google’ın Rusya’da yer alan şubesinin iflas edecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Rus yetkililer tarafından uygulanan yaptırım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.