Google, Rusya ile Yaşadığı Gerilimi Yatıştırıyor

Son günlerde Rusya ile Google arasında tırmanan bir gerilim teknoloji devinin mektubuyla yatışmaya başladı. Web sitelerinin Google arama motorunda sıralamasının değiştirilmesi ya da aşağılara çekilmesinden yükselen tansiyon Google’ın durumu alttan almasıyla normale döndü.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir zirvede Google Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt, Google arama motorunun hükümetlerle ilişkisi olan medya kuruluşlarının web sitelerinin sıralamada aşağılara çekileceğini söylemiş ve Rusya bunu üzerine almıştı. Schmidt’in sözlerinden hükümetle bağlantısı olduğuna inanılan Russia Today ve Sputnik medya kuruluşlarını kastettiğini düşünen Rus iletişim ajansı Roskomnadzor, Google’dan Schmidt’in sözlerini detaylıca açıklamasını istedi.

Gelen tepki üzerine Google kanadından açıklama geldi. Roskomnadzor’a bir mektup gönderen Google, Eric Schmidt’in sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve Google’ın web sitelerinin sıralamasını değiştirmek için algoritmasını değiştirme yoluna gitmeyeceğini iletti. Ayrıca Google, Schmidt’in arama kalitesini geliştirmeye odaklanacaklarını kastettiğini belirtti.

Google tarafından gönderilen bu mektup daha sonra Roskomnadzor’un internet sitesinde paylaşıldı. Ayrıca Google da Reutars’a yaptığı açıklamada bu mektubu gönderdiğini açıkladı. Bu ılımlı mektup sonrası Roskomnadzor’dan henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Schmidt’in sözlerinden doğan gerginliğin sakinleşeceği tahmin ediliyor.