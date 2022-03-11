Google, Rusya'da Play Store ve YouTube Ödemelerini Durdurdu

Rusya'daki kullanıcılar şu anda uygulama ve oyun satın alamıyor. Ayrıca abonelikler ve uygulama içi satın alma işlemleri için de ödeme yapamıyor. Google, büyük olasılıkla ülke bankalarına uygulanan yaptırımların neden olduğu "ödeme sistemi kesintisi" nedeniyle Play Store faturalandırma sistemini askıya aldı. Teknoloji devi, Rus kullanıcılarının hâlâ ücretsiz uygulamalar ve oyunlar indirebileceğini söylediği bir destek sayfasında diğer satın alma işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Devam eden abonelikler durdurulmayacak ancak bittikten sonra yenilenemeyecekler. Google, Rusya'daki geliştiricilere uygulamalarını ücretsiz hâle getirmelerini ve indirmeye hazır hâle getirmeye devam etmek istiyorlarsa abonelik hizmetlerini şimdilik durdurmalarını tavsiye etti.

YouTube'da da Tüm Gelir Kapıları Kapandı

Reuters'e göre YouTube, YouTube Premium, Kanal Üyelikleri, Super Chat ve ürün satışları da dâhil olmak üzere Rusya'daki izleyiciler için tüm ücretli hizmetleri duraklatıyor. Ülkedeki içerik oluşturucular, kendilerine Super Chat gönderebilecek ve ürünlerini satın alabilecek olan ülke dışındaki izleyicilerden gelir elde etmeye devam edebilecekler.

Ayrıca Google, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığından bu yana uyguladığı reklamla ilgili diğer yasakları genişleterek, dünyadaki tüm markalarında Rusya'da bulunan reklamverenler için reklamlarını duraklatıyor. YouTube daha önce Russia Today (RT) ve devlete ait diğer medya kanallarının gelir elde etmesini yasaklamıştı. Ayrıca AB'nin yayınlarını yasaklama emrini takiben Avrupa genelinde erişimi engelledi. Google, Rus devlet medyasının kendi ürünlerinden para kazanmasını da engelledi ve son olarak Rusya'da reklam satışını kapattı.