Google Rusya'daki Reklam Satışlarını Durdurdu

Google, Rusya'daki reklam satışlarını geçici olarak "durdurduğunu" duyurdu.

Apple Pay ve Apple'ın çevrimiçi satışları da dahil olmak üzere diğer birçok şirket ve hizmeti takip eden Google, Rusya'da tüm çevrimiçi reklam satışını ve reklam gelirlerini durdurdu. Reuters'e göre, Google daha önce de Rus devletine ait bu tür içeriklerin reklam alıp satmasını yasaklamıştı. Şirket ayrıca protesto ve savaş karşıtı reklamlar dışında savaştan yararlanan pazarlamaların tümünü de yasakladı. Reuters tarafından yapılan açıklamada "Olağanüstü koşullar doğrultusunda Rusya'da Google reklamlarını durduruyoruz. Yeni gelişmeler oldukça kararlarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Google Rusya için başka ne gibi eylemlerde bulunuyor?

Ayrı bir gelişmede ise Google, Roskomnadzor'un Youtube'a "Rus izleyiciyi yanlış bilgilendirmeyi amaçlayan siyasi içerikler" göstermeyi bırakmasını, Google'a ise Rus askeri kayıpları ve Ukraynalı siviller hakkında yanlış bilgiler içeren reklamları göstermemesi talimatı verdiğini açıkladı.

Gelecekte bu savaşın dijital yönde ne gibi etkileri olacağını hep birlikte göreceğiz.