Google Sağlık Sektöründeki Karışıklığa Son Verecek Araç Geliştirdi

Google, sağlık sektöründeki büyük karmaşadan arınma planını faaliyete geçirmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı olan planın uygulanması ile vatandaşlar kendi dilini konuşan doktorları kolaylıkla bulabilecek.

Yeni araçlar geliştirerek kullanıcılarına hayatın her noktasında yardımının dokunmasını amaçlayan şirket, şimdi de yakınınızdaki doktorları bulmanızı kolaylaştıracak bir özellik tanıttı. Araç, kullanıcılara Medicare'ı kabul eden sağlık kuruluşlarının ya da o sağlık kuruluşunda çalışmakta olan personellerin konuştuğu dilleri de filtreleme olanağı tanıyor.

Geliştirilen araç, dün itibarıyla İspanyolca ve ASL (Amerikan İşaret Dili) de dahil olmak üzere 12 dil seçeneği sunmaya başladı. Kullanıcılar dilerse kendi konuşma dilini seçerek o dili konuşan, o dili bilen doktordan görüşme talep edebilecek.

Son olarak şirket artık sağlık kuruluşlarının Google işletme profillerini de güncellemelerine imkan tanıyor. Bu, kuruluşların çalışma saatleri ve verdikleri hizmetin doğruluğu ile ilgili doğrulama yapmalarına yardımcı olabilir.

Google Sağlık Sektöründe Kolay Bulunabilirliği Amaçlıyor

Seçenekler arasında özel sigorta da bulunuyor ancak her zaman uygun bir doktorun bulunacağının da bir garantisi bulunmuyor. Örneğin doktor, ZocDoc kullanıyor ya da çevrim içi randevu kabul ediyorsa Google'ın aracı buna da yer verecektir. Bu şekilde arama yapmak, birçok kişi için binlerce web sitesinde gezinmekten çok daha kolay olabilir.

Google ayrıca sağlık uzmanlarına İspanyolca ve Amerikan İşaret Dili de dahil olmak üzere birden fazla dile çeviri yapıp yapamayacaklarını belirlemelerini sağlayan seçenek de ekledi. Buradaki asıl sorun, başka bir dil bilip bilmediğini belirten bir doktorun olmamasının sistemin aksaklığa uğrama ihtimalini arttırabilmesidir.

Google, konu ile ilgili ele aldığı bir blog yazısında ayrıntıların güncel olduğundan ve doktorların işletme profillerini düzenleme talebini karşıladığından emin olmak için çalışmalarını yürütmekte olduğunu söyledi.

İnternet kullanıcıları, uzun bir zamandır doktorlar hakkında yapılan yorumları Google sayesinde görebiliyor ancak şimdi doktorun sanal randevu kabul edip etmediğini, birden fazla dil bilip bilmediğini ve hatta yakınlarda bir park yerinin olup olmadığını bile görebiliyor.

Google'ın doktor bulma sürecini daha da basitleştirmek üzere attığı bu adım çoğu insan tarafından olumlu karşılandı çünkü sunduğu pratiklik, işleri inanılmaz bir şekilde kolay hale getiriyor.