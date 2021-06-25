Google'dan Sahte Arama Sonuçlarını Tarihe Karıştıracak Yenilik

Google sahte arama sonuçlarına etiket koymaya başladı. Bu özellik, son dakika gelişmelerinin veya internette uzun süredir devam eden komplo teorilerinin daha doğru bir şekilde yayılmasına yardımcı olacak.

Google, güvenilir olmayan sonuçlara sahip olabilecek bir konuyu aradıklarında insanları bilgilendirmek için yeni bir özellik test ediyor. Bu yenilik, son dakika haberlerinden "sızdırılan" UFO görüntülerine kadar pek çok konudaki şüpheli sonuçların ayıklanmasına izin verecek.

Yeni özellik, kullanıcıları gördükleri sonuçların hızla değiştiği konusunda uyarıyor ve "Bu konu yeniyse, sonuçların güvenilir kaynaklar tarafından eklenmesi zaman alabilir" ifadesine yer veriyor. Google, özelliği yaklaşık bir hafta önce test etmeye başladığını doğruladı. Şirket, yeni özelliğin trend aramaların yalnızca küçük bir yüzdesinde göründüğünü söyledi.

Google sahte arama sonuçlarına etiket koyuyor

Google, Twitter ve Facebook gibi şirketler, internette yaygın olan komplo teorileri ve doğrulanmamış haberlerle başa çıkmak için mücadele ediyor. Covid-19 salgını ve 2020 ABD seçimleri sırasında, bazı şirketler benzeri görülmemiş bir şekilde popüler hesapları kapattı.

Google'ın kullanıma sunduğu içeriği engellemeden kullanıcıları basitçe uyaran yeni etiket türü, kullanıcıları şüpheli veya eksik bilgiler konusunda eğitmek için daha uzun vadeli aşamalı bir yaklaşımı yansıtıyor.

Google Arama'nın irtibat sorumlusu Danny Sullivan, "Birisi Google'da arama yaptığında, elimizden gelen en alakalı ve güvenilir bilgiyi göstermeye çalışıyoruz. Ama her gün tamamen yeni olan birçok arama sonucu gösteriyoruz" dedi.

Sullivan, yeni etiketin arama sonuçlarında gördüğünüzün doğru veya yanlış olduğunu söylemediğini, ancak bu aramanın anlık olarak değişebileceğini ve zamanla daha fazla bilginin ortaya çıkabileceğini aktardı. Birleşik Krallık'ta şüpheli UFO gözlemini örnek gösterdi:

“Birisi Galler'de yayınlanan polis raporu videosunu Facebook'ta paylaştı, ancak yine de bu konuda pek bir şey yok. Ama insanlar muhtemelen onu arıyorlar, sosyal medyada dolaşıyorlar. Bu yüzden trend olmaya başladığını söyleyebiliriz. Ayrıca zamanla yeni şeylerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz."

Bu özellik, Google'ın kullanıcılara "arama okuryazarlığı" konusunda yardımcı olma veya aradıkları şeyle ilgili sonuçları daha iyi anlamalarına yönelik çabalarını temel alıyor. Nisan 2020'de aramaları için yeterince iyi eşleşme olmadığını insanlara bildiren bir özellik yayınladı. Şubat 2021'de çoğu arama sonucunun yanına "Hakkında" düğmesi ekledi ve insanlara aramanın Wikipedia açıklamasını gösterdi.