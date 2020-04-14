Google, Samsung ile Birlikte Kendi İşlemcisini Tasarlıyor

Google da diğer üreticiler gibi kendi işlemcisini geliştirme çabasında. Muhtemelen önümüzdeki yıl tanıtılacak Pixel telefonlara ve Chromebook’lara Google’ın kendi işlemcisi güç verecek.

Google’ın kendi Exynos işlemcilerinin yanı sıra Apple iPhone’un işlemcilerini üreten Samsung ile birlikte tasarladığı işlemcinin kod adı Whitechapel.

Google’a yakın kaynaklara göre işlemci 5 nanometre üretim sürecinden geçecek. Google, işlemcinin çalışan ilk sürümlerini geçtiğimiz haftalarda almış ancak Google tarafından tasarlanan yongaların önümüzdeki yıla kadar Pixel telefonlara güç sağlamaya hazır olması beklenmiyor. Whitechapel, sekiz çekirdekli ARM işlemciye ek olarak Google’ın makine öğrenimi teknolojisi için optimize edilmiş donanım da içerecek. Silikonun bir kısmı da Google Asistan’ın performansını ve her zaman açık özelliklerini geliştirmeye ayrılacak.

Bu hareket, Google’ın kendi işlemcilerini tasarlayan Apple ile daha iyi rekabet etmesine yardımcı olabilir. Pixel de dahil olmak üzere mevcut birçok üst seviye telefon için işlemci sağlayan Qualcomm’a da bir darbe olacaktır.