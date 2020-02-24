Google, Samsung'un Yaptığı Değişikliklerden Şikayetçi!

Google yaptığı açıklamada Android içerisinde değişikliklerde bulunan akıllı telefon üreticilerini hedef aldı.

Savunmasız Duruma Getiriyorlar

Android yapısı itibarıyla açık kaynak kodlu bir işletim sistemi ve hem kullanıcılar hem de üreticiler belirli noktalarda önemli kişiselleştirmelerde bulunabiliyor. Google'ın Project Zero güvenlik ekibine göre birkaç cihaz üreticisi yaptığı özelleştirmeler ve kişiselleştirmeler ile birlikte cihazları ciddi güvenlik hatalarına karşı savunmasız hale getirdi.

Google bu noktada üreticileri Linux çekirdeğinde gereksiz değişiklikler yapmak yerine Android'in dahili güvenlik özelliklerini kullanması yönünde uyardı.

Buna Linux çekirdekleri ile ciddi bir şekilde uğraşan ve cihazları bir dizi tehdite karşı açık hale getiren Samsung da dahil. Şirketin yaptığı hatalardan bazılarını örnek gösteren yetkililer, kaynak kodlarını okuma ve yazma üzerine kurulu olan hatayı düzelttiklerini ancak bunun herhangi bir işe yaramadığını söyledi. Buna karşın saldırganların bu noktaya dahi ulaşamaması gerektiğini söyleyen ve değişikliklerin bu yönde yapılması gerektiğini söyleyen güvenlik ekibi, bu noktada bir iletişimin kurulması gerektiğini ekledi.