Google, Sanal Gerçeklik (VR) Platformu 'Jump'ı Kapatıyor

Google, sanal gerçeklik (VR) platformu Jump'ın önümüzdeki ayın sonunda kapatılacağını onayladı. Şirket, hizmet sona ermeden önce verilerini indirmeleri gerektiği konusunda kullanıcılarını uyarıyor. Google’ın Jump platformu 2015 yılından bu yana hizmet veriyordu.

Jump VR platformu, bir araya getirilmiş bir düzineden fazla aksiyon kamerasının katıldığı özel kamera kuleleri kullanılarak çekilen görüntüleri kullanarak 3 boyutlu (3D), 360 derecelik videolar çekmeyi kolaylaştırmak için piyasaya sürülmüştü. Bu kameralardan alınan görüntüler yüklendikten sonra Google'ın bulut gücü, görüntülerin 3 boyutlu, 360 derecelik bir videoda bir araya getirilmesi için kullanıldı.

Google Jump is shutting down. Just got an email. pic.twitter.com/kj4W2u0WKq — Robert Hernandez (@webjournalist) 17 Mayıs 2019

Google, Jump’ın son üç yıldaki kullanımında düşüş yaşandığı konusunda kullanıcılarını bilgilendiren e-postalar gönderiyor. Platformun bu nedenle tamamen kapatılacağı belirtiliyor. 26 Haziran saat 11:59’dan itibaren yeni yüklemelerin hiçbiri işleme alınmayacak. Ancak daha önce buluta yükledikleri verilerin bir kopyasını indirmek isteyen kullanıcılar, verilerini 27 Haziran’dan önce indirebilirler. Bu tarihten sonra Google, hesapları devre dışı bırakmaya ve tüm verileri silmeye başlayacak.

Platform kapatılsa bile karmaşık kamera donanımına sahip olanlar, çekimlerini bir araya getirmek için donanımlarını üçüncü parti video düzenleme yazılımıyla birlikte kullanmaya devam edebilecekler.