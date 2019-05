Google, Sanal Gerçeklik (VR) Platformu 'Jump'ı Kapatıyor

Google, sanal gerçeklik (VR) platformu Jump'ın önümüzdeki ayın sonunda kapatılacağını onayladı. Şirket, hizmet sona ermeden önce verilerini indirmeleri gerektiği konusunda kullanıcılarını uyarıyor. Google’ın Jump platformu 2015 yılından bu yana hizmet veriyordu.

Jump VR platformu, bir araya getirilmiş bir düzineden fazla aksiyon kamerasının katıldığı özel kamera kuleleri kullanılarak çekilen görüntüleri kullanarak 3 boyutlu (3D), 360 derecelik videolar çekmeyi kolaylaştırmak için piyasaya sürülmüştü. Bu kameralardan alınan görüntüler yüklendikten sonra Google'ın bulut gücü, görüntülerin 3 boyutlu, 360 derecelik bir videoda bir araya getirilmesi için kullanıldı.

