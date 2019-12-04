Google Şaşırtıyor! Android 11 R Uçak Modu, Bluetooth Bağlantısını Kesmeyecek

Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni işletim sistemi olan Android 11R, hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Android 11R ile beraber can sıkan Bluetooth sorunu tarihe karışacak.

Android 11R, Uçak Modundayken Bluetooth'u Kapatmayacak

Android 11R işletim sisteminin uçak modundayken Bluettooth'u kapatmayacağı ortaya çıktı. Android 10 ve altı sürümlerde uçak modunu açtığınızda Bluetooth bağlantısı kesilmekte.Kablosuz kulaklıkları yeniden telefona bağlamak için epey bir uğraşmak gerekiyor. Bu can sıkan sorun artık Android 11 ile ortadan kalkacak.

Xda-developers'da ortaya çıkan yeni Android 11R özelliği, Android kullanıcılarını sevindirecek. Android 11R işletim sisteminin Eylül 2020 yılında tanıtılması beklenmekte. Android 11R işletim sisteminin özellikleri henüz tam olarak netleşmedi. 2020 yılında düzenlenecek olan Google Geliştirici Konferansı'nda Android 11R işletim sistemi ile tanışacağız.

Google hatırlarsınız ki geçtiğimiz aylarda yaptğı açıklamada Android Q'nun Android 10 olarak adlandırılacağını açıklamıştı. Artık yeni Android sürümleri sayılar ile adlandırılacak ve kolayca anlaşılacak. Şirket yaptığı açıklamada, küresel bir işletim sistemi olan Android'in sürüm adlarının dünyadaki herkes için net ve anlaşılır olmasının önemli olduğunu söyledi. Bir sonraki Android sürümü Android 11 olarak adlandırılacak.

Android 11R işletim sistemi hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.