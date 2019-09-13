Google Sayesinde Yıllar Önce Kaybolan Adam Bulundu

ABD'nin Florida eyaletinde çok ilginç bir olay yaşandı. 40 yaşındaki William Moldt isimli bir adam aracı ile gece kulübünden dönerken kayıplara karışmıştı. Polisler kayıplara karışan adamı aramıştı ancak ne yazık ki bulamamıştı.

Bugün ise bir kişi Google Earth'de gezinirken gölde bir araç olduğunu fark etti. Adam gölün bulunduğu arazinin sahibi ile iletişime geçerek gölde bir aracın bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerinde arazi sahibi drone ile bölgeyi taradı. Drone ile gölde bir aracın bulunduğunu fark eden araç sahibi polis ekiplerine durumu bildirdi. Polis ekipleri gölün çevresinde önlem aldı ve aracı gölden çekti.

Gölden çekilen aracın içerisinden kemik kalıntıları çıktı. Polis ekipleri kemik kalıntılarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonrasında kemik kalıntılarının William Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.

Aracın 2007 yılından beri gölde bulunduğu açıklandı. Google Earth sayesinde 22 yılın ardından William Moldt'un cesedi ulaşıldı. Polis sözcüsü Therese Barbera yaptığı açıklamada William Moldt'a ne olduğunu bulamayacaklarını söyledi.