Google "Search On" İsimli Etkinliğini Duyurdu!

Dijital ürün ve hizmet sunma alanında dünyanın en önemli şirketlerinden Google, dünyanın dört bir yanında yer alan milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre çok yakın bir tarihte "Search On" isimli bir etkinlik düzenlenecek. Peki, Google "Search On" isimli etkinlik için hangi tarihi verdi? İşte şirket tarafından düzenlenecek önemli etkinlik ile ilgili tüm ayrıntılar!

Google "Search On" Etkinliği Ne Zaman Yapılacak?

Şirket normal koşullarda yani yeni tip koronavirüs salgınından hemen önce her yıl "Google I/O" isimli bir etkinlik düzenliyor ve düzenlenen bu etkinlikte de Google tarafından sunulan hizmetler ile ilgili yapılan değişiklikler tanıtılıyordu ancak şirket en azından bu sene yeni tip koronavirüsten ötürü etkinliğini online (çevrim içi) olarak düzenleme kararı verdi. Şirket tarafından alınan nihai karara göre bu sene "Google I/O 2020" etkinliği yerine "Search On" isimli bir etkinlik düzenlenecek.

Yazılım ve donanım alanında tüm dünyaya ismini duyurmaya devam eden şirket, yaptığı açıklamada, yeni bir etkinlik ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Google "Search On" isimli etkinliği tahmin edilenden de yakın bir tarihte yapacak. Hizmetleri ile ilgili değişiklikleri ve yenilikleri tanıtacak olan şirket, etkinliğin yarın yani 15.10.2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Şirket, "Search On" isimli etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, Google'ın, insanların çevrelerindeki dünyayı anlamalarına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanmanın en son yollarının ortaya çıkaracağını söyledi. Google "Search On" isimli etkinliğin tamamını hem YouTube'da hem de bu amaçla kurulan özel bir web sitesinde internet kullanıcılarına canlı bir şekilde görüntüleme imkanı sunacak.

Google'ın etkinlikte tam olarak hangi özellikleri duyurmayı planladığına dair henüz çok fazla bilgi bulunmuyor ancak etkinlikte tanıtılacak özelliklerin yalnızca aramalar hakkında değil aynı zamanda Google Asistan, Google Haritalar ve çok daha fazlası dahil olmak üzere diğer Google hizmetlerinin büyük bir kısmına getirilen özellik tanıtılabilir ancak uygulamalara getirilmesi beklenen özelliklerin sadece internet kullanıcıları tarafından beklendiğini de unutmamak gerekiyor. Google'ın etkinliği hakkında söylenenler birer varsayım olarak mı kalacak yoksa gerçek mi olacağı ancak etkinlik sırasında belli olacak.