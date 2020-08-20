Google Search ve Gmail Çöktü mü? İşte Açıklama

Eğer Google servislerine erişimde bazı sorunlar yaşıyorsanız panik olmanıza gerek yok, yalnız değilsiniz. Görünüşe göre dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kullanıcı bazı Google servislerine erişimde sorunlar yaşıyor. Peki Google Drive, Google Search ve Gmail çöktü mü ve ne zaman aktif hale gelecekler?

Google Drive, Google Search ve Gmail Çöktü mü?

Kısa bir süredir pek çok kullanıcının Google'ın bazı servislerine erişimde sorunlar yaşadığı görülüyor. Başlıca sorunlar şu şekilde:

- Gmail'e giriş yapamamak, e-posta gönderememek ve alamamak.

- Google Drive'a dosya yükleyememek ya da var olan dosyaları indirememek.

- Google Search'te arama sonuçlarına ulaşamamak.

Google'ın servis detaylarına göz attığımızda şirketin bazı kesintilerin yaşandığını onayladığını görüyoruz. Sorunu araştırdığını belirten şirketin tahmini çözüm süresini bir saat olarak belirttiğini vurgulayalım. Yani eğer bazı problemler yaşıyorsanız birkaç saat beklemeniz en iyisi olacaktır.

Eğer bu süreyi biraz farklı şekillerde değerlendirmek isterseniz hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak birkaç dizi ya da film izleyebileceğiniz sitelere göz atabilirsiniz. Bu arada Google'ın sorunun çözümü için sıkı bir şekilde çalıştığından emin olabilirsiniz.

Peki siz Google Drive, Google Search ya da Gmail başta olmak üzere Google servislerine erişimde sorunlar yaşıyor musunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.