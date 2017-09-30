Google, Seçim Manipülasyonlarını Araştırmaya Başladı

ABD seçimleri sonrası ortaya çıkan seçim manipülasyonu krizi bütün şirketleri harekete geçirdi. Wall Street Journal tarafından paylaşılan bir habere göre, seçimlerde Rus müdahalesinin olup olmadığıyla ilgili araştırmaya Facebook ve Twitter'ın ardından Google'da katılıyor.

Geçtiğimiz gün Wall Street Journal tarafından yayınlanan haberde, Google'ın ABD seçimlerinde Rus müdahalesinin rolünü araştırdığı belirtiliyor. Arama motoru devi, Facebook ve Twitter'ın ardından araştırma ekibine katılıyor ve Rus ajanların hangi hizmetler arasında reklam politikalarını kötüye kullandığını anlamaya çalışıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Google sözcüsü, "Soruşturmalarda elbette işbirliği yapacağız. Herhangi bir ilgi olup olmadığıyla ilgili nasıl yardımcı olabileceğimizi araştırıyoruz" dedi.

Silikon Vadisi'nde yer alan teknoloji devleri, seçim manipülasyonları ile ilgili uzun zamandır federal ajanların gölgesinde yaşıyor. Bununla birlikte, Google, Facebook ve Twitter gibi şirketler 1 Kasım'da düzenlenecek Senato İstihbarat Komitesi Paneli'ne ifade vermeye çağırılıyor.

İlerleyen dönemlerde bu şirketler nasıl bir yol izleyecekler henüz bilmiyoruz. Ancak seçim manipülasyonları konusunda bu şirketlerin başı çok ağrıyacak gibi görünüyor.