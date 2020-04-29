Google Servisleri ile Gelen Huawei P Smart 2020 Özellikleri Sızdırıldı

Huawei’nin çok yakında Huawei P Smart 2020 telefonu tanıtması bekleniyor. Yeni bir telefon gibi gelse de yeni tasarıma sahip eski bir cihaz ancak bu modelde Google Mobil Servisleri (GMS) görebiliriz. Google servisleriyle gelmesi beklenen Huawei P Smart 2020 akıllı telefonun özellikleri ve tasarım detayları haberimizde.

Huawei P Smart 2020 Özellikleri

Huawei P Smart 2020, su damlası çentikli 6.21 inç IPS LCD ekran ile geliyor. Ekran, full HD+ (1080x2340 piksel) çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranını destekliyor. Kirin 710F işlemciden güç alan telefon, 4GB RAM ve 128GB depolama alanı ile geliyor. Huawei P Smart 2019, 3GB RAM ve 64GB depolama alanına sahipti. Ek depolama için microSD kart yuvası mevcut.

Telefonun arkasında üçlü kamera sistemi mevcut; 13 megapiksel ana (f/2.0 diyafram açıklığı), 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel başka bir sensör. Önde 8 megapiksel selfie kamerası bulunduruyor. Telefon, hızlı şarj desteği sunmayan 3400 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu arkada bulunuyor. Çift SIM desteği, Bluetooth 4.2, NFC, USB-C ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olan P Smart 2020, EMUI 9.1 ile özelleştirilen Android 9 Pie işletim sistemiyle geliyor ancak Google uygulamaları ve servisleri önyüklü geliyor.

Huawei P Smart 2020 Fiyatı

Huawei P Smart 2020 fiyatının 200 euro - 220 euro arası olması bekleniyor. Telefonun çıkış tarihi net değil, önümüzdeki ay çıkış yapabilir. Telefonun, Aurora, Yeşil ve Siyah renk seçenekleri mevcut.